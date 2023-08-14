Ось що буде з вашим здоров'ям, якщо їсти кавун із кісточками

Чи безпечно їсти кісточки від кавуна?

Чорне насіння в звичайному кавуні - це зріле, родюче насіння, з якого виросте кавунова рослина, якщо ви посадите кілька штук в ґрунт. Його безпечно їсти, і воно пройде через ваш кишечник, тому що є нерозчинною клітковиною.

Біле насіння - це порожні насіннєві оболонки, де сім'я не повністю дозріло.

Для більшості людей абсолютно безпечно та корисно проковтувати кавунове насіння будь-якого типу. Воно є природним джерелом багатьох поживних речовин, у тому числі заліза, фолієвої кислоти та ніацину.

"Хоча їх не надто приємно жувати, наприклад, окремо, кавунове насіння насправді має велику поживну цінність", - розповіла дієтолог із США Кейсі Барнс.

Кому не можна їсти кавунове насіння

Експерт повідомила, що деякі люди роблять масло з кавунових кісточок, борошно або просто обсмажують насіння, щоб включити його до свого раціону.

Але є нюанс - вживання кавунового насіння може призвести до запорів або шлунково-кишкового дискомфорту у людей з чутливою системою травлення.

Занадто багато насіння може дати вашому тілу значну кількість клітковини, що може призвести до проблем із травленням, якщо ваше тіло не звикло до нього. Але немає жодних досліджень, що вказують на верхню безпечну межу споживання.

Тому ви сміливо можете їсти кавунове насіння разом із цим соковитим та солодким плодом.