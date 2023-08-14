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Вот что произойдет с вашим здоровьем, если есть арбуз с косточками

Фото: Можно ли есть арбуз с косточками (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

С косточками от арбуза связано несколько мифов. Одни утверждают, что их есть категорически нельзя, мол, это "приведет к аппендициту". Другие уверены, что есть можно только белые косточки. Так где же правда?

Можно ли есть арбуз с косточками, рассказали эксперты издания Very Well Health.

Безопасно ли есть косточки от арбуза?

Черные семена в обычном арбузе - это зрелые, плодородные семена, из которых вырастет арбузное растение, если вы посадите несколько семян в почву. Их безопасно есть, и они пройдут через ваш кишечник, так как являются нерастворимой клетчаткой.

Белые семечки -  на самом деле представляют собой пустые семенные оболочки, где семя не полностью созрело.

Для большинства людей совершенно безопасно и полезно проглатывать арбузные семечки любого типа. Они являются естественным источником многих питательных веществ, в том числе железа, фолиевой кислоты и ниацина.

"Хотя их не слишком приятно жевать сами по себе, арбузные семечки на самом деле имеют большую питательную ценность", - рассказала  диетолог из США Кейси Барнс.

Кому нельзя есть арбузные семечки

Эксперт сообщила, что некоторые люди делают масло из арбузных косточек, муку или просто обжаривают семена, чтобы включить их в свой рацион.

Но есть нюанс - употребление арбузных семечек может привести к запорам или желудочно-кишечному дискомфорту у людей с чувствительной пищеварительной системой.

Слишком много семян может дать вашему телу значительное количество клетчатки, что может привести к проблемам с пищеварением, если ваше тело не привыкло к ним. Но нет никаких исследований, указывающих на верхний безопасный предел потребления.

Поэтому вы смело можете есть арбузные семечки вместе с этим сочным и сладким плодом.

 

 

Читайте также, вот почему вам нужно есть арбуз, и в какое время суток это лучше всего делать.

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