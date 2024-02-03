Що буде, якщо часто їсти помело та грейпфрут: користь і шкода для організму

Зміст

Що буде, якщо кожен день їсти грейпфрут

Згідно з інформацією Національної бази даних поживних речовин Міністерства сільського господарства США (USDA National Nutrient Database), половина грейпфрута може забезпечити добову норму:

вітаміну С - на 64%

вітаміну А - на 28%

кальцію та магнію - на 2%

Крім того, цей фрукт містить вітаміни Е, В1, В2, В3, В5, В9, калій, фосфор, марганець, цинк і мідь.

На думку більшості дієтологів, їсти грейпфрут щодня можна, проте дієта в цілому має бути збалансованою, адже завелика кількість корисних речовин і вітамінів може стати проблемою для організму так само, як і їхній брак.

Перш ніж додавати грейпфрут у свій щоденний раціон (особливо якщо ви приймаєте будь-які ліки), варто проконсультуватись з лікарем. Він може змінити ваш рецепт, або ж обмежити вживання цитрусових на певний час.

Річ у тім, що деякі активні речовини цього фрукта пригнічують дію ферментів, необхідних для детоксикації багатьох речовин в організмі, а також дію деяких лікарських препаратів (наприклад протизаплідних таблеток).

На інші медикаменти грейпфрутовий сік може впливати навпаки - посилювати їхню дію, збільшуючи концентрацію в крові (що може призвести до виникнення побічних ефектів, пов'язаних з передозуванням).

Повністю виключити фрукт з раціону радять при гострих захворюваннях шлунково-кишкового тракту, підвищеній чутливості до саліцилатів (слабких кислот), порушенні серцевого ритму, гепатиті, нефриті, а також при алергії на цитрусові.

Надмірне вживання грейпфрута може негативно позначитися й на діяльності печінки (гальмуючи її роботу), виведенні шкідливих речовин з організму.

Все має бути в міру (ілюстративне фото: pixabay.com)

Що буде, якщо з'їсти грейпфрут на ніч

Деякі дослідження вказують на те, що грейпфрути можуть мати певний вплив на зниження ваги. Проте це не "чарівне зілля" для схуднення, а лише корисне доповнення до збалансованої дієти.

На думку низки дієтологів, можна обмежитись близько 300 г грейпфрута на день. Така кількість фрукта - достатня для отримання вітамінів, і не принесе шкоду з точки зору вмісту цукру.

Крім того, грейпфрут можна додавати в салати (з твердими сирами, горіхами, куркою, індичкою тощо).

В цілому грейпфрути, як і інші фрукти, найкраще їсти у першій половині дня. Дехто вважає також, що вживання цього цитрусового після їжі може чудово замінити солодке на десерт.

На ніч їсти його не радять тим, хто має проблеми з органами ШКТ, або намагається схуднути.

Це пояснюється тим, що грейпфрут містить цукор, який не потрібен організму вночі та провокує апетит. Відповідно, може виникнути вечірній голод і переїдання.

Фрукти радять вживати у першій половині дня (ілюстративне фото: pixabay.com)

Що корисніше: помело чи грейпфрут

Якщо порівнювати грейпфрут і помело з точки зору калорійності та макроелементів, варто відзначити, що обидва ці фрукти є низькокалорійними.

Грейпфрут багатий вітаміном С і клітковиною, тоді як помело містить велику кількість вітаміну С і калію.

Грейпфрут містить близько 13 грамів вуглеводів (на середню порцію), тоді як помело має близько 59 грамів.

Жирів і білків дуже мало в обох цитрусових. Водночас і грейпфрут, і помело містять цінні вітаміни та мінерали, які сприяють загальному здоров'ю.

Грейпфрут відомий своїм відносно високим вмістом клітковини, тоді як у помело її вміст дещо нижчий.

Крім того, обидва фрукти пропонують свій унікальний набір антиоксидантів, які захищають клітини людського організму від пошкодження.

В цілому складно сказати, що корисніше - помело чи грейпфрут. Усе залежить від загального стану здоров'я людини та споживаної кількості цих цитрусових.

Наприклад, якщо ви шукаєте фрукти з меншою кількістю калорій і вуглеводів, кращим вибором може стати грейпфрут. Якщо ж ви шукаєте фрукти з більшою кількістю калію, кращим варіантом стане помело.

Отже, обираючи між цими двома цитрусовими, варто зважати на свої особливі харчові потреби та вподобання.

Помело - корисний і смачний фрукт (ілюстративне фото: pixabay.com)

Що можна зробити зі шкірки помело

Шкірка помело - надійне джерело вітамінів групи B, калію та рослинних волокон (клітковини). Крім того, вона містить велику кількість пектину, що "працює" як натуральний абсорбент - вбирає в себе все зайве та непотрібне з кишківника й виводить з організму.

Сама по собі шкірка помело є несмачною, тому для споживання її варто приготувати:

натерти на дрібній тертці й додати до випічки

подрібнити й додати у чай, трав'яний збір чи компот

зробити з неї цукати, варення і т.ін.

Оскільки шкірка помело містить у собі також велику кількість ефірних олій (саме вони надають плодам неповторного цитрусового аромату), її можна використовувати:

для ароматерапії (у свіжому чи підсушеному вигляді)

як натуральний дезодорант для шаф, полиць чи цілих приміщень (у сухому вигляді)

як засіб від комах і плісняви

Не всі знають, що шкірку помело також можна їсти (ілюстративне фото: pixabay.com)

Які вітаміни в помело

Плоди помело містять:

білки, жири та вуглеводи

вітаміни А, С, В1, В2, В5

мінерали (кальцій, калій, залізо, фосфор, натрій)

клітковину

ефірні олії

органічні кислоти

Цей фрукт допомагає знизити рівень холестерину й цукру в крові, стабілізувати (знизити) тиск, зменшити ризик утворення тромбів - зміцнити серцеву й судинну системи.

Підвищений вміст клітковини цього цитрусового поліпшує процес травлення. Дехто використовує його для боротьби із запорами.

Велика кількість вітаміну С допомагає боротися з вірусами (особливо у зимовий період).

Крім того, помело може допомогти схуднути, оскільки є низькокалорійним продуктом.

Водночас цей фрукт не рекомендують вводити в раціон у період загострення виразки, при підвищеній кислотності шлунка, коліті, панкреатиті або холециститі.

Не варто вживати його також при гепатиті чи нефриті (захворюванні нирок).