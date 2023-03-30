Щегелея будуть судити! Промоутер Comedy Space розкрив невідомі деталі скандалу з коміком

Так, протягом минулого року промоутер організував серію гастролей українських стендаперів країнами Європи для популяризації нашої культури, підтримки українців за кордоном, пригортання уваги до країни.

Наприкінці літа та початку осені було проведено виїзди групи артистів до Польщі, Австрії, Чехії та Словаччини, де пройшли благодійні виступи, розповів Сергій Чудаєв.

А ось із туром до Ірландії взимку стався форс-мажор - виїхавши за кордон артист відмовився брати участь у благодійних концертах та взагалі не з'явився на маршруті, хоча всі деталі процесу були прописані у контракті. Ініціатором демаршу став Андрій Щегель.

Андрій Щегель (фото: facebook.com/a.shchegel)

"Ситуація із Щегелем на нас вплинула досить сильно, ми отримали репутаційні збитки, отримали купу незручностей під час закордонного відрядження, зазнали матеріальні збитки. Головне з негативу те, що він скористався нашою компанією для своєї втечі, як наслідок - наша репутація зазнала втрат, що вилилося в ускладнення професійного спілкування з деякими артистами. Саме тому ми подаємо позов до суду на Щегеля, оскільки він порушив умови договору, його дії призвели до збитків, як репутаційних, так і матеріальних. І ми в цій ситуації постраждала сторона. А як оцінити реальні загальні збитки від цієї ситуації - вже зовсім інша історія", - каже промоутер.

Сергій Чудаєв розкрив подробиці щодо демаршу Щегеля (фото надано Styler Чудаєвим)

Чудаєв зауважив, що Щегель мав можливість стати першим серед українських стендаперів в Европі, для таких гастролей має бути програма з потужним фронтменом, і саме Щегель - один із небагатьох, хто міг би бути ним.

"Також Андрій серед коміків один із перших перейшов на українську, коли це ще не було мейнстримом, в нього реальна була можливість перейти на наступний рівень у своїй кар'єрі артиста. І тому я не мав сумнівів, що він хоче саме цього, шо він справжній і несе в собі бажання допомогти своєї країни, як він декламував у своїх виступах раніше", - розповів продюсер.

"І тим більше я не думав, що він втече, підставить свою кар'єру, підставить організатора, індустрію, та ще й зробить із цього публічну подію на весь світ, підставивши свою країну, котру представляє на міжнародному рівні - це ганьба на все життя", - додав він.

Також Сергій Чудаєв зазначив, що попередив Щегеля про негативні наслідки через таку "ініціативу", а також про ймовірну реакцію з боку СБУ та Мінкульту. Проте стендапера це не зупинило.

Андрій Щегель (фото: facebook.com/a.shchegel)

"Що було підставою для такої поведінки - невідомо. Однак зараз зрозуміло, що він заздалегідь мав намір втекти та шукав будь-якої можливості залишити Україну", - сказав продюсер.

Він також звернув увагу, що виїзні концерти не спрямовані на заробляння грошей для організаторів та артистів - "це не про гроші, це про позицію".

"Закордонні концерти - інструмент популяризації української культури, інструмент залучення глядачів та поціновувачів до благодійної та волонтерської діяльності, інструмент стимулювання аудиторії до пожертв у благодійні фонди та інші організації, які займаються збиранням коштів на допомогу країні" - наголошує пан Сергій.

Сергій Чудаєв (фото надано Styler Чудаєвим)

Щегель, як сподівався промоутер, мав би змінити думку, замість цього "було зроблено "комінаут", та запущена ланцюгова реакція через ЗМІ".

"З огляду на це можна припустити, що Щегель вирішив "реалізовувати своє право на круте життя", як він висловився, взагалі і не брати участь у безоплатних концертах, не витрачати на них час, тому що з них він не отримуватиме гонорар. Які ще у нього були думки, шо буде він робити далі, які ще сюрпризи він готує для суспільства у мене немає ані бажання, ані часу розбиратися. Нам є що робити, нам треба працювати далі, наша репутація буде відновлена, а Щегелем нехай займаються відповідні органи", - зазначив він.

Однак при цьому Сергій Чудаєв вирішив і сам добиватися справедливості - через суд.

Сергій Чудаєв подав позов через порушення контракту артистом (фото надано Styler Чудаєвим)

Щодо інших фігурантів судового звернення, то вони, пояснює продюсер, здійснювали тиск і погрожували самій компанії, її артистам, а також поширювали неправдиву інформацію в суспільстві, в соціальних мережах. Від них пан Сергій домагається публічного спростування фейків.

Чудаєв також прокоментував посилення Мінкультом правил виїзду за кордон після ситуації зі Щегелем, висловившись про шкоду для артистів та країни загалом.

"Ми вважаємо, що Андрій завдав набагато більше шкоди всій індустрії. Через його демарш було зірвано велику кількість концертів інших артистів, яким було відмовлено у виїзді. І взагалі, було завдано удару по довірі до різних діячів культури та мистецтва", - сказав Сергій Чудаєв.

Сергій Чудаєв висловився про наслідки демаршу стендапера (фото: Comedy Space)

Водночас він висловив упевненість у вирішенні цієї прикрої ситуації, та хоч вона вплинула негативно, проте є і позитивні наслідки.

"Вважаємо, що ця ситуація буде на краще для суспільства та країни, тому що чим раніше подібні до Щегеля показують себе, тим краще, тому що ніхто не сумніватиметься, хто є хто", - зазначив він.

Також Чудаєв наголошує на важливості та актуальності благодійних концертів за кордоном, під час яких "є унікальні можливості впливати на сприйняття українців у світі".

Один із концертів, організований командою Сергія Чудаєва (фото: Comedy Space)

"Але незважаючи ні на що, ми вважаємо, що важливо концентруватися на допомозі країні, щоб кожен вносив свої зусилля у спільну справу перемоги, зміцнення суспільства та відновлення країни. Цим ми й керуємось у своїй діяльності, та закликаємо кожного робити саме так. Ми з колективом компанії робимо все, що в наших силах заради єдиної для всіх мети - перемоги нашої країни", - сказав промоутер і додав, що Comedy Space продовжує працювати і надалі.

Сергій Чудаєв розповів про ситуацію з Щегелем та організацію благодійних виступів українських артистів за кордоном (фото: Comedy Space)