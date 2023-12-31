Щедрий вечір за новим стилем: коли святкувати і яких традицій дотримуватись

Головні традиції

На Щедрий вечір готують вареники із різними начинками - це символізує достаток. Також обов'язково мають бути м'ясні страви, колись готували печеню, запікали птицю або порося. А головною на столі була обрядова кутя.

Святкову трапезу розпочинають з молитви - дякують Богу за прожитий рік. Традиційно саме у цей вечір виносять дідуха - обрядовий сніп пшениці, який вносять у хату на Святвечір.

Після частування молодь йде щедрувати. Колись ходили тільки дівчата, але зараз ходять і юнаки. У цих обрядових піснях бажають господарям добробуту та щедрого урожаю у наступному році.

Наші предки вірили, що на Щедрий вечір худоба говорить людською мовою. Тож було заведено у цей день добре подбати про тварин.

Також на це свято пізно ввечері дівчата ворожили на майбутнє. Ця ніч вважалась магічною.

На Щедрий вечір проводили обряд водіння Маланкою Кози. Етнографи досі сперечаються, що насправді він символізував. Більшість його пов'язують із давніми віруваннями, зокрема із народженням нового Місяця, оскільки грецьку богиню Місяця Артеміду зображували з ланню або з козою.

Ця різдвяна містерія досі збереглася і найгучніше її проводять на Гуцульщині, Буковині, Покутті, Подніпров’ї та Галичині. Головними персонажами є Маланка (в яку завжди переодягається хлопець), Дід, Коза, Лікар. За сюжетом Дід мав вбити Козу, а потім тужити та намагатися її оживити. Іноді йому це вдавалося завдяки ритуальним обрядам, іноді це робив Лікар.

Обряд водіння Кози на Щедрий вечір (фото: ukrainer.net)

Головні заборони свята

Поряд із традиціями у народі на Щедрий вечір сформувалось багато заборон, яких треба було строго дотриматись, щоб наступний рік був щасливим.

Що не можна робити на Щедрий вечір:

рахувати монети і позичати гроші, бо це віщує проблеми із фінансами у наступному році

сваритися, ображатися і лихословити

зустрічати свято в старому, брудному чи темному одязі

викидати сміття, бо разом із ним можна винести із дому щастя

думати про погані речі та відмовляти у допомозі

Зазначимо також, що у кінці грудня 2023 року стало відомо, що у Мінкульті мають намір внести традицію Щедрого вечора в Україні до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.