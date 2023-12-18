Ще одну станцію метро почало заливати водою. Чи закриють її? (відео)

У Києві в переході на станцію метро "Голосіївська" помітили воду, яка лилася зі стін. Кияни припускають, що в цьому немає нічого критичного.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в соціальних мережах.
На відео, яке зняла киянка, видно, що зі щілин у стінках ллється вода. Жінка додає, що така ситуація ледь не по всій стіні в переході.
У коментарях люди розповіли, що подібне можна спостерігати у всій підземці в столиці, особливо в осінньо-зимовий період, коли кількість опадів підвищується.
Тому на їхню думку, ситуація на відео є стандартною.
Через несправності в роботі перегінного тунелю ремонт можуть розпочати на ділянці Оболонсько-Теремківської лінії столичної підземки.
"У зв'язку з фізичною зношеністю та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик потребує проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по І-й головній колії "Почайна" та "Тараса Шевченка", - сказав заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук у коментарі "Телеграфу".
Наразі за ділянкою ведуть постійний періодичний нагляд і стежать за безпекою руху поїздів.
У Києві можуть закрити ще 2 станції метро (фото: "Телеграф")
Нагадаємо, що з 8 грудня в Києві закрили на ремонт станції метро від "Деміївської" до "Теремків". Для того, аби уникнути транспортного колапсу, запустили наземні автобуси, які дублюють маршрут метро.
Трохи пізніше в метрополітені запустили "човниковий" рух метро. Він певним чином розвантажив навантаження на дороги.
Раніше ми розповідали, чому після закриття метро ціни на таксі різко виросли.
Ми також повідомляли про те, що на станції "Олімпійська" помітили підтоплення.