Еще одну станцию метро начало заливать водой. Закроют ли ее? (видео)

На видео, снятое киевлянкой, видно, что из щелей в стенках льется вода. Женщина добавляет, такая ситуация чуть ли не по всей стене в переходе.

В комментариях люди рассказали, что подобное можно наблюдать по всей подземке в столице, особенно в осенне-зимний период, когда количество осадков повышается.

Поэтому по их мнению, ситуация на видео стандартная.

В Киеве могут закрыть еще 2 станции метро

Из-за неисправностей в работе перегонного тоннеля ремонт могут начать на участке Оболонско-Теремковской линии столичной подземки.

"В связи с физическим износом и необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик требует проведения планового капитального ремонта участок тоннелей по I-му главному пути "Почайная" и "Тараса Шевченко", - сказал заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук в комментарии "Телеграфу ".

В настоящее время на участке ведут постоянный периодический осмотр и следят за безопасностью движения поездов.

В Киеве могут закрыть еще 2 станции метро (фото: "Телеграф")

Напомним, что с 8 декабря в Киеве закрыли на ремонт станции метро от "Демеевской" до "Теремки". Для того чтобы избежать транспортного коллапса, запустили наземные автобусы, которые дублируют маршрут метро.

Чуть позже в метрополитене запустили "челночное" движение метро. Он определенным образом разгрузил нагрузку на дороги.