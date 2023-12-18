Еще одну станцию метро начало заливать водой. Закроют ли ее? (видео)

В Киеве в переходе на станцию метро "Голосеевская" заметили воду, которая лилась из стен. Киевляне предполагают, что в этом нет ничего критичного.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в социальных сетях.
На видео, снятое киевлянкой, видно, что из щелей в стенках льется вода. Женщина добавляет, такая ситуация чуть ли не по всей стене в переходе.
В комментариях люди рассказали, что подобное можно наблюдать по всей подземке в столице, особенно в осенне-зимний период, когда количество осадков повышается.
Поэтому по их мнению, ситуация на видео стандартная.
Из-за неисправностей в работе перегонного тоннеля ремонт могут начать на участке Оболонско-Теремковской линии столичной подземки.
"В связи с физическим износом и необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик требует проведения планового капитального ремонта участок тоннелей по I-му главному пути "Почайная" и "Тараса Шевченко", - сказал заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук в комментарии "Телеграфу ".
В настоящее время на участке ведут постоянный периодический осмотр и следят за безопасностью движения поездов.
В Киеве могут закрыть еще 2 станции метро (фото: "Телеграф")
Напомним, что с 8 декабря в Киеве закрыли на ремонт станции метро от "Демеевской" до "Теремки". Для того чтобы избежать транспортного коллапса, запустили наземные автобусы, которые дублируют маршрут метро.
Чуть позже в метрополитене запустили "челночное" движение метро. Он определенным образом разгрузил нагрузку на дороги.
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