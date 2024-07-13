Українська співачка похвалилася новою машиною за 2 мільйони: "Ще одне здійснене бажання"

SKYLERR купила нове авто

"Моя нова малишка. Ще одне здійснене бажання в мою особисту скарбничку мрій. Мама приїхала привітати, мій перший пасажир в новій машині. Дякую за щирі привітання!" - написала Валерія та оприлюднила кілька фото з машиною.

Валерія показала свою нову автівку (Фото: instagram.com/skylerr_official)

На кадрах співачка не стала приховувати номерний знак, тому в інтернеті легко можна відшукати інформацію щодо транспортного засобу. На одному із сайті з продажу авто є неактивне оголошення, де зазначається вартість машини, - 54 900 або 2 259 135 грн.

Вартість автівки, яку придбала SKYLERR (скриншот)

Хто така SKYLERR

Українська виконавиця була учасницею цьогорічного Нацвідбору на "Євробачення", проте через збій у "Дії" під час голосування вирішила зняти свою кандидатуру та відмовитись від подальшої участі.

"На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту. Вночі, вранці система знову не працювала, зараз, як мені відомо, вона знову працює. Голоси могли зарахуватися некоректно. Я розумію, що це велика система, це збій і у всіх однакові умови, але, знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке у моменті", - коментувала подібне рішення вона.

Дівчина здобула популярність вже під час повномасштабної війни в Україні завдяки дебютному хіту "Вечорниці".

За сторінкою співачки в Instagram стежать майже 300 тис підписників. У блозі вона ділиться подробицями своєї музичної творчості, викладає ролики з концертів чи публікує кадри з повсякденного життя.

Артистка активно веде соцмережі (Фото: instagram.com/skylerr_official)