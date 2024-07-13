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Українська співачка похвалилася новою машиною за 2 мільйони: "Ще одне здійснене бажання"

Співачка SKYLERR (Фото: instagram.com/skylerr_official)
Автор: Любов Блажко

Українська виконавиця SKYLERR (справжнє ім’я - Валерія Кудрявець) похвалилася покупкою нової автівки. У соцмережах вона повідомила, що стала власницею Porsche Macan 2021 року випуску, і його вартість складає 54 900 доларів.

Як артистка прокоментувала придбання машини та які фото показала у своєму блозі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

SKYLERR купила нове авто

"Моя нова малишка. Ще одне здійснене бажання в мою особисту скарбничку мрій. Мама приїхала привітати, мій перший пасажир в новій машині. Дякую за щирі привітання!" - написала Валерія та оприлюднила кілька фото з машиною.

Валерія показала свою нову автівку (Фото: instagram.com/skylerr_official) 

На кадрах співачка не стала приховувати номерний знак, тому в інтернеті легко можна відшукати інформацію щодо транспортного засобу. На одному із сайті з продажу авто є неактивне оголошення, де зазначається вартість машини, - 54 900 або 2 259 135 грн.

Вартість автівки, яку придбала SKYLERR (скриншот) 

Хто така SKYLERR

Українська виконавиця була учасницею цьогорічного Нацвідбору на "Євробачення", проте через збій у "Дії" під час голосування вирішила зняти свою кандидатуру та відмовитись від подальшої участі.

"На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту. Вночі, вранці система знову не працювала, зараз, як мені відомо, вона знову працює. Голоси могли зарахуватися некоректно. Я розумію, що це велика система, це збій і у всіх однакові умови, але, знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке у моменті", - коментувала подібне рішення вона.

Дівчина здобула популярність вже під час повномасштабної війни в Україні завдяки дебютному хіту "Вечорниці".

 

За сторінкою співачки в Instagram стежать майже 300 тис підписників. У блозі вона ділиться подробицями своєї музичної творчості, викладає ролики з концертів чи публікує кадри з повсякденного життя.

Артистка активно веде соцмережі (Фото: instagram.com/skylerr_official) 

Тим часом нещодавно Аліна Бурик сказала, скільки грошей отримала за перемогу у "МастерШефі".

А колишній чоловік Анни Трінчер поскаржився на проблеми з грошима.

Для написання матеріалу були використані джерела: дописи співачки з її сторінки Instagram та інформація з сайту auto.ria.

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