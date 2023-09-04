Ще одна велика втрата. Художниця та ілюстраторка Олена Рубановська померла після важкої хвороби

Що відомо про Олену Рубановську

Олена закінчила Українську академію друкарства у Львові. Її дипломна робота - обкладинка книжки "Сорока-білобока" згодом вийшла друком у видавництві "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Рубановська разом із братом Кирилом заснували видавництво "Кашалот", яке публікує м’які та екологічно чисті книжечки для дітей від 0 до 6 місяців.

Олена також оформлювала книжки відомих українських письменників, зокрема книгу Тараса Прохаська "БотакЄ".

"Така красива, витончена, шляхетна. У всьому талановита. Створити ілюстрації, дизайн, зробити прикрасу своїми руками - будь ласка, Оленка зробить на найвищому рівні. Ти створила наш найперший логотип левчика за друкарською машинкою. Ти зробила мою "Гірку мандрагору" книжкою з улюбленим дизайном. Ти була сама довершеність. Лети туди, де ангели заберуть тебе у свій найкращий хор. Вже ніщо не болить тебе. А нам дуже боляче, що так рано ти пішла", - написала Савка.

Олені Рубановській було 55 років (фото: facebook.com/olena.rubanovska)

Останні роки художниця проживала в Італії, де лікувалась від онкології. Наприкінці літа вона отримала перелом стегна. Близькі та рідні з допомогою небайдужих зібрали гроші і перевезли її в Україну.

"Ми, друзі Оленки, допомогли її мамі й братові зібрати гроші, щоб перевезти Оленку з Ріміні. 29 серпня її привезли в Івано-Франківськ. 2 вересня Оленці виповнилося 55 років. У цей день її провідували друзі та знайомі", - розповіла подруга Анна Кирпан для "Суспільного".

Ілюстрація Олени для дитячої книги (фото: facebook.com/olena.rubanovska)

Парастас за Оленою Рубановською відбудеться 4 вересня о 18:00 в Будинку смутку на вулиці Ребета в Івано-Франківську. Похорон почнеться там же 5 вересня о 10:00. Олену поховають у селі Микитинці.