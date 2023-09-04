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Ще одна велика втрата. Художниця та ілюстраторка Олена Рубановська померла після важкої хвороби

Понеділок 04 вересня 2023 13:01
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Ще одна велика втрата. Художниця та ілюстраторка Олена Рубановська померла після важкої хвороби Олена Рубановська лікувалась від онкології (фото: facebook.com/olena.rubanovska)
Автор: Василина Копитко

3 вересня 2023 року в Івано-Франківську померла художниця, дизайнерка і засновниця видавництва "Кашалот" 55-річна Олена Рубановська. Вона тривалий час лікувалася від онкології.

Про це повідомила поетеса і головна редакторка "Видавництва Старого Лева" Мар'яна Савка у Facebook.

Що відомо про Олену Рубановську

Олена закінчила Українську академію друкарства у Львові. Її дипломна робота - обкладинка книжки "Сорока-білобока" згодом вийшла друком у видавництві "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Рубановська разом із братом Кирилом заснували видавництво "Кашалот", яке публікує м’які та екологічно чисті книжечки для дітей від 0 до 6 місяців.

Олена також оформлювала книжки відомих українських письменників, зокрема книгу Тараса Прохаська "БотакЄ".

"Така красива, витончена, шляхетна. У всьому талановита. Створити ілюстрації, дизайн, зробити прикрасу своїми руками - будь ласка, Оленка зробить на найвищому рівні. Ти створила наш найперший логотип левчика за друкарською машинкою. Ти зробила мою "Гірку мандрагору" книжкою з улюбленим дизайном. Ти була сама довершеність. Лети туди, де ангели заберуть тебе у свій найкращий хор. Вже ніщо не болить тебе. А нам дуже боляче, що так рано ти пішла", - написала Савка.

Ще одна велика втрата. Художниця та ілюстраторка Олена Рубановська померла після важкої хворобиЩе одна велика втрата. Художниця та ілюстраторка Олена Рубановська померла після важкої хворобиЩе одна велика втрата. Художниця та ілюстраторка Олена Рубановська померла після важкої хворобиЩе одна велика втрата. Художниця та ілюстраторка Олена Рубановська померла після важкої хворобиОлені Рубановській було 55 років (фото: facebook.com/olena.rubanovska)

Останні роки художниця проживала в Італії, де лікувалась від онкології. Наприкінці літа вона отримала перелом стегна. Близькі та рідні з допомогою небайдужих зібрали гроші і перевезли її в Україну.

"Ми, друзі Оленки, допомогли її мамі й братові зібрати гроші, щоб перевезти Оленку з Ріміні. 29 серпня її привезли в Івано-Франківськ. 2 вересня Оленці виповнилося 55 років. У цей день її провідували друзі та знайомі", - розповіла подруга Анна Кирпан для "Суспільного".

Ще одна велика втрата. Художниця та ілюстраторка Олена Рубановська померла після важкої хворобиІлюстрація Олени для дитячої книги (фото: facebook.com/olena.rubanovska)

Парастас за Оленою Рубановською відбудеться 4 вересня о 18:00 в Будинку смутку на вулиці Ребета в Івано-Франківську. Похорон почнеться там же 5 вересня о 10:00. Олену поховають у селі Микитинці.

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помер художница