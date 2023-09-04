Еще одна большая потеря. Художница и иллюстратор Елена Рубановская умерла после тяжелой болезни

3 сентября 2023 года в Ивано-Франковске скончалась художница, дизайнер и основательница издательства "Кашалот" 55-летняя Елена Рубановская. Она длительное время лечилась от онкологии.

Об этом сообщила поэтесса и главная редактор "Видавництва Старого Лева" Марьяна Савка в Facebook .

Что известно об Елене Рубановской

Елена окончила Украинскую академию книгопечатания во Львове. Ее дипломная работа - обложка книги "Сорока-белобока" потом вышла в издательстве "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Рубановская вместе с братом Кириллом основали издательство "Кашалот", которое публикует мягкие и экологически чистые книжечки для детей от 0 до 6 месяцев.

Елена также оформляла книги известных украинских писателей, в частности, книгу Тараса Прохасько "БотакЄ".

"Такая красивая, изящная, благородная. Во всем талантливая. Создать иллюстрации, дизайн, сделать украшение своими руками - пожалуйста, Аленка сделает на самом высоком уровне. Ты создала наш самый первый логотип лева за печатной машинкой. Ты сделала мою "Гірку мандрагору" книгой с любимым дизайном. Ты была сама совершенность. Лети туда, где ангелы заберут тебя в свой лучший хор. Уже ничто не болит тебя. А нам очень больно, что так рано ты ушла", - написала Савка.

Елене Рубановской было 55 лет (фото: facebook.com/olena.rubanovska)

В последние годы художница проживала в Италии, где лечилась от онкологии. В конце лета она получила перелом бедра. Близкие и родные с помощью украинцев собрали деньги и перевезли ее в Украину.

"Мы, друзья Аленки, помогли ее маме и брату собрать деньги, чтобы перевезти Аленушку из Римини. 29 августа ее привезли в Ивано-Франковск. 2 сентября Алене исполнилось 55 лет. В этот день ее навещали друзья и знакомые", - рассказала подруга Анна Кирпан для "Суспільного".

Иллюстрация Елены для детской книги (фото: facebook.com/olena.rubanovska)

Парастас по Елене Рубановской состоится 4 сентября в 18:00 в Доме скорби на улице Ребета в Ивано-Франковске. Похороны начнутся там же 5 сентября в 10:00. Елену похоронят в селе Микитинцы.