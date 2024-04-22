Щасливого Песаху: привітання зі світлим святом у прозі та віршах

Що заборонено робити на Песах

В перший та останній день Песаха юдеям заборонено працювати. Також не можна вживати продукти, які зроблено на заквасці або дріжджах, або ж які було створено внаслідок бродіння. Таку їжу заборонено навіть тримати вдома.

Також на Песах заборонено користуватися звичайним посудом, бо вважається, що протягом року він вбирає в себе продукти, які не можна їсти на це свято.

Привітання з Песахом простими словами

"Вітаємо з великим святом Песах, з весною та оновленням. Нехай не буде більше рабства, гноблення та утисків. Нехай свято принесе звільнення від пристрастей, страхів і прикрощів, нехай життєлюбність і життєрадісність наповнять серця разом з подякою, вірою і любов'ю. Радості та щастя!"

"Нехай славне свято Песах пробудить почуття свободи та пошле благодать у твоє життя. Вітаю, від душі бажаю миру і щастя, любові та достатку, гармонії й радості, відчуття легкості та сприйняття всього прекрасного"

"Вітаю з Великим іудейським святом! Нехай Песах принесе благополуччя, радість, нові події, радісне хвилювання. Здоров’я, гармонії з собою та з оточуючими, світлої радості та справжнього щастя! Нехай любов вас оточує всередині та зовні!".

Красивий вірш на Песах

"З Песахом хочу привітати

І здоров'я побажати.

Хай буде злагода і мир,

І щастя в домі цілий вир!

Нехай сім днів пройдуть в молитві,

Радості бажаю вам,

Нехай не буде в житті вашім

Болі, гіркоти і драм".