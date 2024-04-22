Счастливого Песаха: поздравления со светлым праздником в прозе и стихах

22 апреля начался светлый иудейский праздник Песах, который продлится до 30 апреля. Это событие вспоминает выход евреев из Египта и их освобождение от рабства.
Как красиво поздравить с Песахом, а также, что запрещено делать на этот праздник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: "Новини Live", "Апостроф", сайт HappyB.
В первый и последний день Песаха иудеям запрещено работать. Также нельзя употреблять продукты, которые сделаны на закваске или дрожжах, или которые были созданы в результате брожения. Такую пищу запрещено даже содержать дома.
Также на Песах запрещено пользоваться обычной посудой, поскольку считается, что в течение года она впитывает в себя продукты, которые нельзя есть на этот праздник.
"З Песахом хочу привітати
І здоров'я побажати.
Хай буде злагода і мир,
І щастя в домі цілий вир!
Нехай сім днів пройдуть в молитві,
Радості бажаю вам,
Нехай не буде в житті вашім
Болі, гіркоти і драм".
Напомним, ранее уже стало известно, на какие даты выпали праздники по новому церковному календарю.
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