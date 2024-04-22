Счастливого Песаха: поздравления со светлым праздником в прозе и стихах

Что запрещено делать на Песах

В первый и последний день Песаха иудеям запрещено работать. Также нельзя употреблять продукты, которые сделаны на закваске или дрожжах, или которые были созданы в результате брожения. Такую пищу запрещено даже содержать дома.

Также на Песах запрещено пользоваться обычной посудой, поскольку считается, что в течение года она впитывает в себя продукты, которые нельзя есть на этот праздник.

Поздравдления с Песахом простыми словами

Поздравляем с великим праздником Песах, с весной и обновлением. и счастье!"

"Пусть славный праздник Песах пробудит чувство свободы и пошлет благодать в твою жизнь. Поздравляю, от души желаю мира и счастья, любви и достатка, гармонии и радости, ощущения легкости и восприятия всего прекрасного"

"Поздравляю с Великим иудейским праздником! Пусть Песах принесет благополучие, радость, новые события, радостное волнение. Здоровья, гармонии с собой и с окружающими, светлой радости и настоящего счастья! Пусть любовь вас окружает внутри и снаружи!".

Красивое стихотворение на Песах на украинском языке

"З Песахом хочу привітати

І здоров'я побажати.

Хай буде злагода і мир,

І щастя в домі цілий вир!

Нехай сім днів пройдуть в молитві,

Радості бажаю вам,

Нехай не буде в житті вашім

Болі, гіркоти і драм".