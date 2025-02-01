Щасливий колір місяця: який манікюр привабить гроші та кохання у лютому

Який щасливий колір у лютому 2025

У лютому 2025 року колір, який асоціюватиметься з удачею, грошима і коханням, - це фіолетовий. Він вважається символом гармонії та духовної сили, а також привабить успіх в особистих стосунках. Цього місяця фіолетовий манікюр може стати чудовим вибором для тих, хто хоче притягти удачу і любов.

"Щомісяця є найбільш виграшний колір, який підживлює і розкриває фінансовий потік, сприяє везінню, успіху, надходженням. І взагалі сприятиме поліпшенню справ. І в лютому цей колір - фіолетовий. Тому купіть собі щось з одягу, оточуйте себе такими речами. Для дівчат усе просто - використовуйте цей колір у манікюрі", - зазначила блогерка Astro Muse Mari.

Фіолетовий манікюр - варіанти дизайнів

Фіолетовий градієнт - плавний перехід від світлого фіолетового до темного. Це буде не тільки красиво, а й символізуватиме гармонію і баланс.



Незвичайний дизайн з фіолетовим (фото: instagram.com/overglowedit)

Геометричний дизайн із золотими акцентами - золотий колір чудово поєднується з фіолетовим, приваблюючи багатство та удачу. Ви можете додати золоті лінії, точки або невеликі елементи, як-от зірочки або сердечка.

Манікюр з лавандовими й бузковими відтінками - м'якіші, але також дуже красиві відтінки, які створюють атмосферу любові й затишку.



Лавандовий відтінок (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

Гліттер і стрази - блиск і сяйво завжди асоціюються з удачею і достатком, особливо якщо додати кілька каменів або блискіток у поєднанні з фіолетовими та сріблястими відтінками.

Романтичний дизайн з елементами серця або квітів - для привернення любові можна додати невеликі малюнки, наприклад, серця або квіти, виконані у фіолетових або рожевих тонах.



Манікюр з аурою (фото: instagram.com/myprettyset)