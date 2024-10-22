3,5 млн золотих за день! Як київський адвокат Гур'янов у 1912 році сколихнув Європу

Хто такий В’ячеслав Гур’янов

Історію про свого видатного дідуся розповіла користувачка спільноти "Київські історії" Світлана Харламова.

Він був адвокатом за покликанням, співаком в душі, а ще люблячим чоловіком та турботливим батьком. В’ячеслав Гурійович Гур’янов проклав собі кар’єрну стежину в юриспруденції, залишивши чималий слід по собі.

Київський адвокат В'ячеслав Гур'янов (фото: facebook.com/Київські історії/Svitlana Kharlamova)

Походив з давнього грузинського роду князів Гурієлі, проте через тиск обставин та радянської влади змінив прізвище на Гур’янов. Проте це не змусило В’ячеслава забути про своє родинне коріння. Печатка з гербом сім’ї Гурієлі зберігалася у адвоката і він постійно опечатував нею свої листи.

В’ячеслав Гурійович зробив собі не лише блискучу юридичну кар’єру. Він мав прекрасний голос, а його дружина Ольга - здібності до гри на роялі. Подружжя вечорами любило влаштовувати сімейні концерти, які збиралися слухати всі сусіди під вікнами.

Дружина адвоката Ольга біля свого роялю, середина 1930-х рр. (фото: facebook.com/Київські історії/Svitlana Kharlamova)

А ще про Гур’янова згадують як про статного та порядного чоловіка, який був високоосвічений і мав прекрасну домашню бібліотеку. І благодійністю чоловік займався при Софійському соборі, оскільки був вірянином.

Курйоз чи серйозна справа

Ім’я Гур’янова звучало ледь не з кожних вуст на початку 20 століття. Пов’язували його з гучною справою братів Козіних, чий запит був безнадійно провальним.

У 1912 році В’ячеслав проводив щотижневі благодійні прийоми, на які могли завітати люди зі своїми запитами. Так одного дня до кабінету адвоката потрапили бідні селяни - брати Козіни.

Їхня справа була безнадійною, тому за неї ніхто не мав бажання братися. Брати повідомили, що дізналися про смерть дядька, але невідомо, що з його спадком. Ніяких цінних паперів не було, тож невідомо, чи лишив щось небіжчик своїм родичам.

В'ячеслав Гур'янов у своєму кабінеті (фото: facebook.com/Київські історії/Svitlana Kharlamova)

Адвокат не хотів вовтузитися зі справою, яка ні до чого не привела б. Проте Козіни пообіцяли сплатити йому половину свого спадку, якщо він є. Тому Гур’янов хоч і не сподівався на виграш, але взявся за роботу.

Під час свого перебування в Петербурзі на одному із зібрань відомих адвокатів В’ячеслав Гурійович поділився історією Козіних. Проте ніхто не сприймав справу як щось серйозне, її називали курйозною. Але фортуна посміхнулася адвокату.

Один з найбільших гонорарів в історії

Яким же було здивування Гур’янова коли на тому ж зібранні відомих адвокатів один зі співрозмовників впізнав прізвище Козіних. Він розповів чоловікові, що померлий дядько бідних братів був дуже заможним купцем, який залишив по собі 7 мільйонів золотих рублів.

І хоч Гур’янов і сам не вірив своєму успіхові, проте справа принесла чимало позитивних змін. Крім широкої популярності та визнання, адвокат отримав кругленьку суму гонорару - 3,5 мільйони золотих рублів. Про цей випадок написали десятки газет.

Справа братів Козіних стала справжньою сенсацією юридичного світу і закріпила за В’ячеславом Гур’яновим статус справжнього професіонала.