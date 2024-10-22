3,5 млн золотих за день! Як київський адвокат Гур'янов у 1912 році сколихнув Європу

Можливо, про В’ячеслава Гур’янова не писали б газети, якби не щасливий випадок. Цікаво, що цей успіх вийшов із, здавалося б, безперспективної юридичної справи. Визнання, гонорар і все для звичайного адвоката.
Хто такий В’ячеслав Гур’янов і скільки грошей йому заплатили за безнадійну справу розповідає РБК-Україна з посиланням на допис "Київські історії" у Facebook.
Історію про свого видатного дідуся розповіла користувачка спільноти "Київські історії" Світлана Харламова.
Він був адвокатом за покликанням, співаком в душі, а ще люблячим чоловіком та турботливим батьком. В’ячеслав Гурійович Гур’янов проклав собі кар’єрну стежину в юриспруденції, залишивши чималий слід по собі.
Походив з давнього грузинського роду князів Гурієлі, проте через тиск обставин та радянської влади змінив прізвище на Гур’янов. Проте це не змусило В’ячеслава забути про своє родинне коріння. Печатка з гербом сім’ї Гурієлі зберігалася у адвоката і він постійно опечатував нею свої листи.
В’ячеслав Гурійович зробив собі не лише блискучу юридичну кар’єру. Він мав прекрасний голос, а його дружина Ольга - здібності до гри на роялі. Подружжя вечорами любило влаштовувати сімейні концерти, які збиралися слухати всі сусіди під вікнами.
А ще про Гур’янова згадують як про статного та порядного чоловіка, який був високоосвічений і мав прекрасну домашню бібліотеку. І благодійністю чоловік займався при Софійському соборі, оскільки був вірянином.
Ім’я Гур’янова звучало ледь не з кожних вуст на початку 20 століття. Пов’язували його з гучною справою братів Козіних, чий запит був безнадійно провальним.
У 1912 році В’ячеслав проводив щотижневі благодійні прийоми, на які могли завітати люди зі своїми запитами. Так одного дня до кабінету адвоката потрапили бідні селяни - брати Козіни.
Їхня справа була безнадійною, тому за неї ніхто не мав бажання братися. Брати повідомили, що дізналися про смерть дядька, але невідомо, що з його спадком. Ніяких цінних паперів не було, тож невідомо, чи лишив щось небіжчик своїм родичам.
Адвокат не хотів вовтузитися зі справою, яка ні до чого не привела б. Проте Козіни пообіцяли сплатити йому половину свого спадку, якщо він є. Тому Гур’янов хоч і не сподівався на виграш, але взявся за роботу.
Під час свого перебування в Петербурзі на одному із зібрань відомих адвокатів В’ячеслав Гурійович поділився історією Козіних. Проте ніхто не сприймав справу як щось серйозне, її називали курйозною. Але фортуна посміхнулася адвокату.
Яким же було здивування Гур’янова коли на тому ж зібранні відомих адвокатів один зі співрозмовників впізнав прізвище Козіних. Він розповів чоловікові, що померлий дядько бідних братів був дуже заможним купцем, який залишив по собі 7 мільйонів золотих рублів.
І хоч Гур’янов і сам не вірив своєму успіхові, проте справа принесла чимало позитивних змін. Крім широкої популярності та визнання, адвокат отримав кругленьку суму гонорару - 3,5 мільйони золотих рублів. Про цей випадок написали десятки газет.
Справа братів Козіних стала справжньою сенсацією юридичного світу і закріпила за В’ячеславом Гур’яновим статус справжнього професіонала.
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