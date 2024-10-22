3,5 млн золотых в день! Как киевский адвокат Гурьянов в 1912 году всколыхнул Европу

Кто такой Вячеслав Гурьянов

Историю о своем выдающемся дедушке рассказала пользовательница сообщества "Київські історії" Светлана Харламова.

Он был адвокатом по призванию, певцом в душе, а еще любящим мужем и заботливым отцом. Вячеслав Гурьевич Гурьянов проложил себе карьерную тропу в юриспруденции, оставив немалый след по себе.

Киевский адвокат Вячеслав Гурьянов (фото: facebook.com/Київські історії/Svitlana Kharlamova)

Происходил из древнего грузинского рода князей Гуриели, однако из-за давления обстоятельств и советской власти сменил фамилию на Гурьянов. Однако это не заставило Вячеслава забыть о своих семейных корнях. Печать с гербом семьи Гуриели хранилась у адвоката и он постоянно опечатывал ею свои письма.

Вячеслав Гурьевич сделал себе не только блестящую юридическую карьеру. Он имел отличный голос, а его жена Ольга - способности к игре на рояле. Супруги по вечерам любили устраивать семейные концерты, которые собирались слушать все соседи под окнами.

Жена адвоката Ольга у своего рояля, середина 1930-х гг. (фото: facebook.com/Київські історії/Svitlana Kharlamova)

А еще о Гурьянове вспоминают как о статном и порядочном мужчине, который был высокообразован и имел прекрасную домашнюю библиотеку. И благотворительностью мужчина занимался при Софийском соборе, поскольку был верующим.

Курьез или серьезное дело

Имя Гурьянова звучало чуть ли не из каждых уст в начале 20 века. Связывали его с громким делом братьев Козиных, чей запрос был безнадежно провальным.

В 1912 году Вячеслав проводил еженедельные благотворительные приемы, которые могли посетить люди со своими запросами. Так однажды в кабинет адвоката попали бедные крестьяне - братья Козины.

Их дело было безнадежным, поэтому за него никто не хотел браться. Братья сообщили, что узнали о смерти дяди, но неизвестно, что с его наследством. Никаких ценных бумаг не было, поэтому неизвестно, оставил ли что-нибудь покойный своим родственникам.

Вячеслав Гурьянов в своем кабинете (фото: facebook.com/Київські історії/Svitlana Kharlamova)

Адвокат не хотел возиться с делом, которое ни к чему не привело бы. Однако Козины пообещали заплатить ему половину своего наследства, если оно есть. Поэтому Гурьянов хоть и не надеялся на выигрыш, но принялся за работу.

Во время своего пребывания в Петербурге на одном из собраний известных адвокатов Вячеслав Гурьевич поделился историей Козиных. Однако никто не воспринимал дело как нечто серьезное, его называли курьезным. Но удача улыбнулась адвокату.

Один из самых больших гонораров в истории

Каково же было удивление Гурьянова когда на том же собрании известных адвокатов один из собеседников узнал фамилию Козиных. Он рассказал мужчине, что умерший дядя бедных братьев был очень состоятельным купцом, оставившим по себе 7 миллионов золотых рублей.

И хотя Гурьянов и сам не верил своему успеху, однако дело принесло немало положительных изменений. Помимо широкой популярности и признания, адвокат получил кругленькую сумму гонорара - 3,5 миллиона золотых рублей. Об этом случае написали десятки газет.

Дело братьев Козиных стало настоящей сенсацией юридического мира и закрепило за Вячеславом Гурьяновым статус настоящего профессионала.