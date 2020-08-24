ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Шашлик стане соковитим і дуже смачним завдяки цій маленькій хитрості

Понеділок 24 серпня 2020 13:01
Шашлик стане соковитим і дуже смачним завдяки цій маленькій хитрості
Як приготувати соковитий шашлик (фото: pixabay)
Автор: Styler

Шеф-кухар розкрив секрет приготування смачного і соковитого шашлику

Шашлик може стати дуже соковитими смачним завдяки одній маленькій хитрості. Шеф-кухар популярного ресторану розповів, що м'ясо при маринуванні солити не потрібно. Краще це зробити безпосередньо перед запіканням.

Справа в тому, що сіль буде сприяти витягуванню з м'яса вологи. Через довге перебування в сольовому розчині, шашлик навіть з найкращого м'яса буде зіпсований, пише Аиф.

Фахівець також розкрив ще декілька хитрощів, які допоможуть приготувати справді смачний шашлик.

Важливо нарізати м'ясо правильно - тобто впоперек волокон. Кожен шматочок повинен бути товщиною у дві сірникові коробки (якщо з'єднати їх між собою плоскою стороною).

А ось в маринад не потрібно додавати багато кислих розм'якшувачів - оцет, лимон, ананас та інші. Особливо, якщо ви взяли молоде м'ясо. Шеф-кухар рекомендує додати кілька крапель бальзамічного оцту для пікантності.

Що стосується часу маринування, то не варто перетримувати м'ясо - від цього воно стане лише гірше. В середньому тривалість становить 12 годин, максимум 20 (при температурі 2-4 градуси).

Раніше ми писали, що шашлик можна зіпсувати цими компонентами. І такі помилки робить багато хто.

Також повідомлялося, що названо найнебезпечніші продукти на нашому столі, які можуть пошкодити стравохід і заразити щурячою хворобою.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України шашлык
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся