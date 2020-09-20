Шашлык на этих дровах будет идеальным: не перепутайте!

Какие дрова выбрать для шашлыка (фото: pixabay)

Шашлык на этих дровах получится вкусным, сочным и с нужной прожаркой

Шашлык нужно жарить на правильных дровах - только тогда блюдо будет идеальным. А вот ошибки при выборе сырья для углей могут испортить вкус мяса. Важно также учитывать, какой размер мангала вы будете использовать.

Какие дрова выбрать для самого вкусного шашлыка, а от каких стоит отказаться - читайте в материале Styler.

Для большого и глубокого мангала (на большое количество шампуров) нужно использовать твердые сорта древесины. К таким относятся береза, дуб, граб. Уголь из них долго тлеет и дает много жара. Если вы используете дуб, постоянно следите за мясом, чтобы его не пережарить, так как дуб дает большую теплоотдачу.

Фруктовые деревья - абрикос, яблоня, вишня - относятся к средне твердым сортам древесины. Их используют для мангалов поменьше. Но и для большого мангала они подойдут. Правда, в таком случае дров нужно больше, до и мясо будет дольше готовиться.

Отметим, что хвойные деревья тоже относятся к средне твердым. Но на них шашлык лучше не жарить из-за смолы, которая осядет на мясе и добавит шашлыку неприятной горечи во вкусе.

Мягкие виды древесины - ольха и осина - хорошо и быстро горят, при этом оставляя мало углей, а жара после прогорания не так-то и много. Такие дрова рекомендуется использовать в маленьких и низких мангалах для приготовления небольшого количества мяса.

Ранее шеф-повар посоветовал сразу класть максимальное количество дров в мангал сразу. Иначе придется подбрасывать, из-за этого угли прогорят неравномерно.

Ранее мы писали, из-за какой ошибки шашлык станет сухим и невкусным.