Шашлык будет испорчен из-за этой ошибки: никогда не допускайте ее!

Приготовление шашлыка требует особых знаний и навыков. Но многие полагают, что достаточно взять кусок хорошего свежего мяса, чтобы насладиться отдыхом на природе. В материале Styler мы расскажем о самой типичной ошибке, а также поведаем маленькую хитрость благодаря которой вы сможете стать "королем шашлыков".

Шеф-повар ресторана рассказал, что крайне важно резать шашлык поперек волокон, чтобы сохранить мягкость и сочность мяса.

Но и здесь есть нюанс. Молодую свинину и курятину еще можно порезать как придется, а вот говядину рекомендуется - только поперек. Перерезанные волокна теряют жесткость, и блюдо получается мягким.

Также при нарезке нужно соблюдать размеры - каждый кусочек должен быть толщиной в два спичечных коробка (если их сложить широкой плоской стороной).

Меньшие куски на мангале высохнут, а большие могут казаться хорошо прожаренными снаружи, а внутри - сырыми.

Шеф-повар поделился еще одним секретом: мясо нельзя солить при замачивании в маринад. Если добавить соль сразу, это будет способствовать вытягиванию из него влаги.

Чревато это тем, что даже шашлык из самого мягкого мяса останется сухим. Лучше всего - добавить соль непосредственно перед запеканием.

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