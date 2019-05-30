Шаровая молния влетела в дом и взорвалась: подробности ЧП под Тернополем

В Тернопольской области шаровая молния влетела в дом и взорвалась. Пятеро детей оказались в больнице. Детали жуткого ЧП рассказали в материале "КП в Украине".

Инцидент произошел в селе Джурин Чортковского района Тернопольской области. В здание летней кухни семьи Карачей влетела шаровая молния и взорвалась. На тот момент в летней кухне находилось пятеро детей. Трое – это дети семейства Карачей: 10-летняя Диана, 7-летняя Карина и годовалый Арсений. Еще двое – соседские дети, которые год назад потеряли маму, 13-летняя Таня и 8-летний Матвей.

В тот день ничего не предвещало беды. Бабушка и отец семейства Карачей занимались домашними делами, нянчили самого младшего Арсения. Мама Надя накануне поехала на заработки в Польшу, так как найти хорошую работу в регионе сложно.

К детям Карачей пришли соседские брат и сестра Братковы. Год назад они потеряли маму и отец постоянно на работе, так как остался один с двумя детьми-подростками. Сначала дети играли во дворе, но, когда начал греметь гром, а небо затянуло тучами, Александр Карач всех загнал в летнюю кухню, чтобы переждать грозу.

Шаровая молния разрушила летнюю кухню и чуть не убила шестерых человек (ГУНП в Тернопольской области)

Двери и окна в кухне были закрыты, а Александр Карач пустил маленького Арсения ползать по полу, а сам решил подогреть для всех ужин. Он успел сделать только шаг к печке и все помещение ослепила яркая вспышка, а потом прогремел взрыв.

"Молния влетела через кухонную вытяжку, каких-то антенн на здании не было, взрыв был очень сильным – все окна выбиты, потолок с одной стороны обвалился, двери выбиты, стиральная машина, вся посуда разбита. В некоторых домах по той улице, где ударило, погорела техника", - рассказала секретарь сельсовета Инина Погребная.

Пострадавшая Таня Браткова (kp.ua)

Сильнее всего пострадал Александр Карач и Таня Браткова. Им посекло спины и плечи мелкими осколками. У девочки подскочил сахар, а Александр практически оглох, у него лопнули барабанные перепонки.

На данный момент все пострадавшие находятся в больнице. Мама Надя, узнав о трагедии, немедленно вернулась из Польши и ухаживает за больными. Семья Карачей и Братковых нуждается в помощи.

Карта папы Тани и Матвея – Братков Владимир Богданович: 5168 7573 7024 8314

Карта папы Дианы, Карины и Арсения – Карач Александр Васильевич: 5168 7554 4329 7474.

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