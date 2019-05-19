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Под Тернополем в доме взорвалась шаровая молния: шокирующие подробности

STYLERЖизнь    19.05.2019 - 14:20
Под Тернополем в доме взорвалась шаровая молния: шокирующие подробности
Иллюстративное фото (pixabay)

В результате взрыва в помещении обвалился подвесной потолок

Шаровая молния взорвалась в помещении в Тернопольской области. О шокирующем происшествии сообщается на сайте главного управления Национальной полиции Украины в области.

Инцидент произошел вчера, 18 мая, в селе Джурин Чертковского района. Отмечается, что шаровая молния во время грозы влетела в помещение через систему вентиляции и взорвалась.

К слову, в результате взрыва в помещении обвалился подвесной потолок. Обошлось без пострадавших, пожара взрыв не вызвал.

 

В сообщении указано, что на момент инцидента внутри помещения находилось двое взрослых и пятеро детей, среди них двое соседских. Всех доставили в больницу. После осмотра медиков их отпустили домой.

Напомним, в результате ударов молний в Полтаве, госпитализировано несколько человек. Мужчина 1964 года рождения, получил термические ожоги 1-ой степени передней стенки грудной клетки, а также закрытую черепно-мозговую травму в результате удара молнией.

Мы писали, что в Запорожской области шаровая молния уничтожила дом.

Ранее мы писали о том, что в Херсонской области молния убила 18-летнего парня. Он во время грозы вернулся в поле, чтобы найти мобильный телефон.

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