Шарон вже в магазинах. Чим корисний фрукт, а кому краще відмовитись від нього

Шарон - це суміш японської хурми з яблуком. У нього м'який смак і немає кісточок. Цей фрукт дуже корисний для організму, завдяки вмісту антиоксидантів.

Кому його треба їсти, а кому триматися подалі - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Корисні властивості шарону

Шарон - це один із найвідоміших гібридних сортів хурми, отриманий шляхом схрещування великих японських сортів хурми з яблуком. Він має гладеньку, блискучу шкірку, схожу на яблучну, а його маса може варіюватися від 200 до 350 грамів.

Стиглий шарон темно-жовтогарячого кольору славиться своєю соковитою, солодкою м'якоттю, яка не в'яже рот і не містить кісточок. Його зазвичай вживають у свіжому вигляді, але він також чудово підходить для приготування десертів, таких як пудинги, запіканки, морозиво, муси, желе, джеми, а також салатів (особливо з помідорами та цибулею). Крім того, шарон можна засушити для зберігання на зиму.

Купуючи цей фрукт, варто звертати увагу на відсутність темних плям і ознак гнилі, а також обирати плоди, що не є занадто м'якими.

Шарон має багато корисних властивостей завдяки вмісту бета-каротину, який сповільнює старіння, а також харчових волокон, важливих для нормального функціонування шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Крім цього, він допомагає:

покращити роботу серцево-судинної системи,

зміцнити пам'ять і когнітивні функції,

нормалізувати роботу кишківника та сприяти схудненню,

очищувати нирки від піску,

боротися з анемією,

зміцнювати судини,

покращувати здоров'я очей,

підтримувати імунну систему.

Кому не можна їсти шарон?

Фрукт шарон має багато корисних властивостей, але деяким людям варто бути обережними або уникати його вживання. Ось основні категорії:

Люди з цукровим діабетом

Шарон містить велику кількість природних цукрів, що може підвищувати рівень глюкози в крові. Діабетикам слід обмежувати споживання цього фрукта або консультуватися з лікарем.

Люди з алергією на хурму

Деякі люди можуть мати алергію на хурму, включно з шароном. Симптоми можуть включати свербіж, набряки або висипання.

Люди з проблемами шлунково-кишкового тракту

Хоча шарон багатий харчовими волокнами, його надмірне споживання може викликати діарею або інші розлади шлунку у людей з чутливим кишківником або іншими захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

Люди з хронічними захворюваннями печінки чи нирок

Високий вміст деяких речовин у шароні може створювати додаткове навантаження на печінку чи нирки, тому в таких випадках варто бути обережними.

Люди, що дотримуються дієти з низьким вмістом калію

Шарон містить значну кількість калію, тому людям з хворобами нирок або тим, хто дотримується дієти з обмеженим споживанням цього елемента, слід контролювати кількість споживання фрукта.