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Шарлатанська казка: Комаровський розвіяв популярний міф про вітамін С

STYLERЖиття    12.04.2020 - 18:00
Шарлатанська казка: Комаровський розвіяв популярний міф про вітамін С
Комаровський розвіяв міф про вітамін С та імунітет (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський розповів, чому вітамін С не зміцнює імунітет

Євген Комаровський розповів, що вітамін С не зміцнює організм, а також пояснив причину. Лікар стверджує, що медична наука взаємозв'язок не довела, а подібний міф народжений для того, щоб виробники ліків заробляли на цьому гроші. Своєю думкою лікар поділився на YouTube-каналі.

Вітамін С, за словами Комаровського, лікує виключно одну хворобу - цингу. А ось здатність вітаміну С зміцнювати імунну систему ніким не доведена, до того ж, імунітет не такий простий, як здається.

"Імунітет - це величезна кількість різних ланок. Хтось розпізнає бактерії, хтось розпізнає віруси, хтось їх знищує. Який імунітет ви збираєтеся зміцнювати? Той який розпізнає? Зміцніть його - буде багато зайвих реакцій, наприклад, алергічних. Ви будете зміцнювати імунітет, який вбиває бактерії? Буде дуже сильне запалення. Ви будете зміцнювати імунітет, який гальмує запальні реакції? Буде тривалий запальний хронічний процес", - прокоментував лікар.

Комаровський наголошує, що зміцнення імунітету є однією з найстрашніших і самих безглуздих з точки зору біології казок.

"Можна зробити так, що у людини буде імунітет до конкретної інфекціонної хвороби. Наприклад, зробити йому щеплення і він не буде хворіти на кір або дифтерію. Але зміцнити імунітет повністю - неможливо! Це шарлатанська казка, яка дозволяє у величезній кількості продавати ліки для підвищення імунітету", - підсумував доктор.

Комаровський розвіяв міфи про вітамін С

Нагадаємо, що Комаровський жорстко "наїхав" на священиків, які планують масові богослужіння з віруючими на Великдень у період карантину.

Ми писали, що Комаровський розповів про дуже ефективне дезінфікуюче замість мила.

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