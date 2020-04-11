Комаровский резко высказался о церкви и Пасхе: культ угрожает безопасности людей

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский сделал заявление о Пасхальных богослужениях в условиях карантина

Евгений Комаровский резко высказался относительно участия людей в массовых богослужениях на Пасху в условиях каранина из-за коронавируса.

Доктор высшей категории в интервью Натальи Влащенко в прямом эфире ток-шоу "Народ против" также прокомментировал недавние случаи заражения в Киево-Печерской Лавре десятков священников.

Так, в УПЦ Московского патриархата решили все равно провести Пасхальную службу и святить паски в церковном дворике Лавры в Киеве перед храмом в ночь на 19 апреля. Как заверил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент, будут соблюдены все нормы, установленные властью.

По словам Комаровского, часто рациональные аргументы для верующих не срабатывают, и в ситуацию должно вмешаться СБУ.

"Ведь у нас люди заряжают воду возле телевизора. Почему эти же люди не готовы яйца посвятить онлайн - совершенно непонятно!", - недоумевает педиатр.

Доктор Комаровский признал, что сейчас вынужден вмешиваться в категории, которыми совершенно не мыслит, однако "глубоко убежден в том, что если вы веруете в некоего Господа (причем не важно в какого, как его зовут, какой вы религии), то Господь услышит вас и в маске, и без маски, и в вашем доме".

"Если вы искренне к нему обращаетесь, то он вас услышит. Поэтому откройте свое сердце не батюшке, а Господу, и обратитесь к нему прямо из дома", - призвал он.

В то же время педиатр подчеркнул, что "эти все аргументы не работают".

"Если есть некий культ, который прямо угрожает безопасности людей, то в светском государстве для решения этих проблем есть не воззвание докторов по телевизору, а есть такая служба, которая называется Служба безопасности Украины. Вот они должны этим заниматься. А в светской стране любые религиозные организации подчиняются законам светской страны. Пока мы еще не религиозное государство. Поэтому давайте принимать решения", - заявил Комаровский.

Видео: Доктор Комаровский "наехал" на священников из-за Пасхальной службы в условиях карантина

Пасхальные праздники на карантине: что нужно знать

Священный Синод Православной церкви Украины принял решение отказаться от общих посвящений во время Пасхальных праздников в храмах и на прихрамовых территориях. Учитывая запрет массовых религиозных мероприятий в ПЦУ решили обычные общие посвящения ивы и пасхальных блюд для мирян в церквях и возле них не проводить, чтобы не допускать скопления людей.

Аналогичное заявление сделали и в Украинской греко-католической церкви. Глава УГКЦ Святослав разрешил из-за карантина не участвовать в воскресных и праздничных богослужениях, а также позволил парафиянам до окончания ограничительных мер не исповедоваться и не причащаться.

Из-за карантина церкви и храмы в Украине не будут закрывать, но праздничные богослужения будут проводить в онлайне и без прихожан.

Накануне Пасхальных праздников - Вербного воскресенья, Страстной пятницы и самой Пасхи - Styler составил список храмов ПЦУ, УГКЦ, УПЦ и других, откуда ведутся трансляции богослужений.

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