Шария уличили в обмане и жестко опозорили: работник месяца в МакДональдзе

Анатолий Шарий снова опозорился. Скандального блогера и экс-журналиста уличили в манипуляции своей аудиторией. Об этом рассказал активист Сергей Стерненко в своем YouTube-канале.

Так, Шарий время от времени постит видео, где известные личности выказывают ему поддержку, говоря, какой он крутой и вообще молодец. Однажды Шарий в своем блоге разместил короткие ролики, в котором его приветствуют Майк Тайсон и Ник Вуйчич. Блогер утверждает, что его "голливудское лобби" крепнет, и он якобы получил приглашение посетить голливудские холмы.

"Привет, это Майк Тайсон. И я хочу обратиться к Анатолию... Я слышал, ты крутой и совсем бесстрашный влогер, - сказал Тайсон, а Ник Вуйчич добавил: Анатолий Шарий, это Ник Вуйчич и я слышал про твой влог, и как ты пытаешься вдохновлять людей... Я просто хочу, чтобы ты знал: продолжай".

Но как оказалось, эти видеоприветствия от знаменитостей Шарий попросту купил. Есть такой сайт, где селебретис за определенную сумму запишут видео для вас. Так, в профайле Майка Тайсона есть видео для другого человека, сделанное на том же фоне, что и для Шария. То же самое и с Ником Вуйчичем. Стоит поддержка Тайсона 400 долларов, а Вуйчича - 149 "зеленых".

Сергей Стерненко решил купить за 25 долларов для Шария видео от актера из "Игры престолов" Уилфа Сколдинга.

Голливудский актер поздравил Шария с "самым большим достижением в его жизни" - тем что он стал "работником месяца в Макдональдсе" и напомнил, что "его ждут с нетерпением в Украине".

Напомним, что Анатолий Шарий имеет статус политического беженца в Литве с 2012 года после того, как стрелял в человека в Макдональдзе.

Шария уличили в обмане и опозорили (видео: YouTube/STERNENKO)

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