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Канал "Интер" опозорился на 8 марта: подробности скандала

STYLERЖизнь    09.03.2020 - 10:23
Канал "Интер" опозорился на 8 марта: подробности скандала
"Интер" попал в скандал на 8 марта (фото: УНИАН)

Телеканал "Интер" оскандалился из-за российских музыкантов

Телеканал "Интер" угодил в очередной скандал из-за своего контента на 8 марта. В праздничном эфире канала показали выступление российских звезд, большинство которых поддержало оккупацию Украины, некоторые открыто выказывали поддержку аннексии Крыма. На это обратил внимание офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Отметим, что совсем недавно "Интер" оскандалился на 23 февраля, демонстрируя в эфире советские фильмы, посвятив блок кинолент "всем, кто остался верен своей Родине".

Штефан пишет, что многим музыкантам, показанным в эфире украинского канала, запрещен въезд в Украину.

Канал &quot;Интер&quot; опозорился на 8 марта: подробности скандала

"Интер" попал в скандал на 8 марта (фото: facebook.com/ukrop.bc)

Офицер ВСУ подчеркнул, что концерт российских звезд был показан в день, когда российские оккупанты обстреляли из ПТРК грузовой автомобиль одного из подразделений ОС. В результате чего один воин погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение, еще трое бойцов были ранены во время вражеских обстрелов украинских позиций.

"Следующим шагом нужно наверное обняться, извиниться и сделать совместный военный парад, который будет транслировать "Интер", - пишет Штирлиц.

Канал &quot;Интер&quot; опозорился на 8 марта: подробности скандала

"Интер" попал в скандал на 8 марта (фото: facebook.com/ukrop.bc)

В юбилейном концерте Михаила Гуцериева, показанном в вечернем эфире канала, участвовали Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Валерия, Дима Билан, Ани Лорак, Стас Михайлов, группа "Земляне", Михаил Шуфутинский, Денис Клявер, Жасмин и другие.

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