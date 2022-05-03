Шарий из Испании жалуется на россиян: "тупоголовые свиньи"
Анатолий Шарий, который известен своей критикой украинской власти и манипуляциями, рассердился на россиян.
В своем Telegram-канале он недоумевает, почему его видео про бензин заблокировали в России.
Также блогер называет россиян тупоголовыми свиньями.
"Пишут, что мое последнее видео про бензин заблокировано в РФ. Если это правда, а масса комментаторов пишет, что это правда, то это самое смешное, что могло произойти с тупоголовыми свиньями, которым какой-то гениальный мудрец поручил надзирать над информационным пространством России. Жгите", - написал Шарий.
Как оказалось, цензура России заблокировала даже такого пророссийского блогера, как Шарий.
Напомним, что сейчас Шарий находится в Испании, где у него имеется купленній дом.
Напомним, что пророссийский блогер Анатолий Шарий с февраля 2021 года объявлен в розыск по подозрению о государственной измене.
Еще в 2021 год у Зеленский ввел санкции против Шария, а в 2022 году - расширил. В частности, они касаются самого Шария, его жены Ольги, а также ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет".
7 марта стало известно, что видеохостинг YouTube принял решение заблокировать в Украине канал Шария, а также его жены.