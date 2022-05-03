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Шарий из Испании жалуется на россиян: "тупоголовые свиньи"

Новина українською →
Вторник 03 мая 2022 16:54
Шарий из Испании жалуется на россиян: "тупоголовые свиньи" Фото: Шарий пожаловался на россиян (facebook com anatolijsharij)
Автор: Людмила Жукова

Анатолий Шарий, который известен своей критикой украинской власти и манипуляциями, рассердился на россиян.

В своем Telegram-канале он недоумевает, почему его видео про бензин заблокировали в России.

Также блогер называет россиян тупоголовыми свиньями.

"Пишут, что мое последнее видео про бензин заблокировано в РФ. Если это правда, а масса комментаторов пишет, что это правда, то это самое смешное, что могло произойти с тупоголовыми свиньями, которым какой-то гениальный мудрец поручил надзирать над информационным пространством России. Жгите", - написал Шарий.

Как оказалось, цензура России заблокировала даже такого пророссийского блогера, как Шарий.

Напомним, что сейчас Шарий находится в Испании, где у него имеется купленній дом.

Напомним, что пророссийский блогер Анатолий Шарий с февраля 2021 года объявлен в розыск по подозрению о государственной измене.

Еще в 2021 год у Зеленский ввел санкции против Шария, а в 2022 году - расширил. В частности, они касаются самого Шария, его жены Ольги, а также ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет".

7 марта стало известно, что видеохостинг YouTube принял решение заблокировать в Украине канал Шария, а также его жены.

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Анатолий Шарий
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