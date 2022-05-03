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Шарій з Іспанії скаржиться на росіян: "тупоголові свині"

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Вівторок 03 травня 2022 16:54
Шарій з Іспанії скаржиться на росіян: "тупоголові свині" Фото: Шарій поскаржився на росіян (facebook com anatolijsharij)
Автор: Людмила Жукова

Анатолій Шарій, який відомий своєю критикою української влади і маніпуляціями, розсердився на росіян.

У своєму Telegram-каналі він дивується, чому його відео про бензин заблокували в Росії.

Також блогер називає росіян тупоголовими свинями.

"Пишуть, що моє останнє відео про бензин заблоковано в РФ. Якщо це правда, а маса коментаторів пише, що це правда, то це найсмішніше, що могло статися з тупоголовими свинями, яким якийсь геніальний мудрець доручив наглядати над інформаційним простором Росії. Жгіть", - написав Шарій.

Як виявилося, цензура Росії заблокувала навіть такого проросійського блогера, як Шарій.

Зазначимо, що зараз Шарій знаходиться в Іспанії де в нього є куплений дім.

Нагадаємо, що проросійський блогер Анатолій Шарій з лютого 2021 року оголошений у розшук за підозрою про державну зраду.

Ще в 2021 рік у Зеленський ввів санкції проти Шарія, а в 2022 році-розширив. Зокрема, вони стосуються самого Шарія, його дружини Ольги, а також ТОВ "Інформаційне агентство "Шарій.Нет".

7 березня стало відомо, що відеохостинг YouTube прийняв рішення заблокувати в Україні канал Шарія, а також його дружини.

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Анатолій Шарій
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