Шарій з Іспанії скаржиться на росіян: "тупоголові свині"

Анатолій Шарій, який відомий своєю критикою української влади і маніпуляціями, розсердився на росіян.

У своєму Telegram-каналі він дивується, чому його відео про бензин заблокували в Росії.

Також блогер називає росіян тупоголовими свинями.

"Пишуть, що моє останнє відео про бензин заблоковано в РФ. Якщо це правда, а маса коментаторів пише, що це правда, то це найсмішніше, що могло статися з тупоголовими свинями, яким якийсь геніальний мудрець доручив наглядати над інформаційним простором Росії. Жгіть", - написав Шарій.

Як виявилося, цензура Росії заблокувала навіть такого проросійського блогера, як Шарій.

Зазначимо, що зараз Шарій знаходиться в Іспанії де в нього є куплений дім.