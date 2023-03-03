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Шанси України перемогти на Євробаченні 2023 знову впали: подробиці

Євробачення 2023 (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Євробачення 2023 стартує в Ліверпулі вже у середині травня. Тим часом прогнози на перемогу українського гурту TVORCHI змінюються, і не в кращий для нас бік.

Дізнайтеся подробиці в матеріалі Styler нижче.

Що говорять букмекери

Так, за даними офіційного букмекерського сайту, Україна опинилася на третьому місці, після того як поступилася Швеції та Фінляндії.

Букмекери дають шведам 31% на перемогу, фінам - 15%, а українцям - 14%.

Зазначимо, що Україна трималася на першому місці в рейтингу букмекерів дуже довгий час - до і після перемоги TVORCHI у фіналі Національного відбору. Наприкінці лютого стало відомо, що українці перемістилися на другу позицію.

Тепер же після презентації конкурсної пісні Cha Cha Cha фінського гурту Käärijä, вони вирвалися на друге місце. Швеція попри те, що ні виконавець, ні група ще офіційно не представлені, лідирує в букмекерському рейтингу.

Україна опинилася на третьому місці (скриншот)

11 березня стане відомо ім'я учасника від Швеції, коли буде оголошено про результати місцевого Нацвідбору.

Пропонуємо подивитися конкурсні пісні з першої п'ятірки за рейтингом букмекерів:

1 місце - Швеція (пісню і виконавця поки не названо)

2 місце - Käärijä, Cha Cha Cha

3 місце - TVORCHI, "Heart of Steel"

4 місце - Велика Британія (пісню і виконавця поки не названо)

5 місце - Alessandra, Queen Of Kings

Коли відбудеться Євробачення 2023

67-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде 9, 11 та 13 травня (Грандфінал) у Великій Британії (Ліверпуль) на арені M&S Bank Arena.

Минулого року конкурс виграв гурт Kalush, однак через війну проводити Євробачення в Україні стало не неможливим.

Британські організатори конкурсу запевняють, що Україна буде "у центрі" всіх їхніх планів Євробачення. Зокрема, програма конкурсу буде представляти сучасну Україну.

Раніше ми писали, скільки коштуватимуть, і як придбати квитки на Євробачення 2023.

Зазначимо, що однією з ведучих конкурсу у Британії стане Юлія Саніна.

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