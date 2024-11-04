Шанс на любовь и перерождение. Астролог назвала важный праздник, который может многое изменить

Когда Сонце️ заходит в 13-й, королевский градус Скорпиона (в 2024 году это происходит 4 ноября, примерно в 00:33 по киевскому времени), начинают отмечать один из самых уважаемых в зороастризме праздников - Апам-Напат.

И астролог Екатерина Соловьева в эксклюзивном комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказала подробнее, что стоит знать об этом астрологическом событии.

Праздник Апам-Напат: основные рекомендации дня

"Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны существенно влиять на людей. Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности. Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью", - говорит эксперт.

По ее словам, это градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни. Этот градус в Скорпионе считается символом астрологов, ясновидящих, магов, экстрасенсов, эзотериков. Он развивает волшебные возможности, укрепляет биополе, увеличивает энергетические силы. Наделяет успехом, стабильностью, умением справляться с любыми трудностями.

Астролог рассказала о важном празднике (фото: facebook com NYPost)

Еще - это градус перерождения, обновления, регенерации. Он повышает амбиции, дает власть и общественное признание. Успех будет способствовать занятию какими-либо делами, связанными с тайнами, загадками, секретами.

Этот период связан с возрождением и регенерацией, выходом из сложных критических ситуаций. В честь тринадцатого градуса восьмого зодиакального знака в этот день символически зажигается 13 огней.

Апам-Напат олицетворяет тонкую связь с божественным началом и сокровенную информацию.

"Это - "Божественная Вода", дух, приводящий воды в движение, король "Космических Вод" и Мирового океана. Все отдельные части он объединяет в общую живую картину реальности, а все души заводит в круговорот, установленный и единый, раскрывая любые тайны.

Поскольку стихия Воды еще связана с глубоко скрытыми, неизвестными нам проявлениями и инициированиями, Апам-Напат - победитель любого страха, снимающий занавес с глаз и освобождающий от всякой "мути". Символически он связан с потоками вод, "безднами небесными", или морской стихией, смывающей всякую грязь и нечисть, превращает и изменяет все существующее, очищает от всего ненужного", - также отмечает специалист.

Он же - хранитель самых сокровенных тайн, подчеркивает Соловьева.

Апам-Напат - один из самых уважаемых в зороастризме праздников (фото: pixabay com)

Считается, что в этот день люди получают сокровенную информацию из самых глубин мироздания. Этот день дарит интуицию, мудрость и преодоление скорби, победу над страхами, наивысшее вдохновение и понимание сути происходящего, поэтому это праздник музыкантов, художников и всевозможных мистиков.

Кроме того, с Апам-Напатом связана мистерия Приапа - символа янской (мужской) энергии. В этом дне "запечатана" сокровенная информация Зодиака и всего года, из-за чего его называли когда-то "Пуп Земли".

Священными блюдами в этот день считаются угощения из грибов, фасоли, гороха, бобов, моркови (не тертой). Подходят также корнеплоды, чечевица, репа, картофель. Выпекают хлеб из пшеницы и ячменя, смешивая их, всевозможные пироги с начинкой из груш, фиников, урюка, изюма, чернослива, орехов, пироги с грибами и ватрушками.

Главное пожелание, которое произносится в этот день, звучит так: пусть бездны небесные снимут завесу с ваших глаз и в вашем сердце поселится любовь.