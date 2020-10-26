ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Шальные 90-е? В одесском ресторане произошла драка со стрельбой

Одесса, Понедельник 26 октября 2020 11:43
Шальные 90-е? В одесском ресторане произошла драка со стрельбой
В Одессе полиция задержала хулиганов в ресторане (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В одесском ресторане произошла драка со стрельбой

В одном из одесских ресторанов произошла драка со стрельбой. В заведение пришли парни и вели себя неадекватно. Персонал рассказал, что они были под действиями наркотиков или пьяные. В обслуживании им отказали и тогда те подняли скандал.

Как сообщили в ГУНП Одесской области, словесной перепалкой молодые люди не ограничились, они бросились с кулаками на охранника. Сотрудник совершил выстрел из стартового пистолета и парни быстро скрылись на автомобиле BMW. К счастью, никто из клиентов ресторана не пострадал.

Полиция быстро вышла на след дебоширов. Молодые люди оказались жителями Кавказа. Теперь им светит до пяти лет за решеткой.

"Трем фигурантам, которые оказались жителями Закавказья в возрасте от 25-ти до 30-ти лет, инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Их задержали и поместили в изолятор временного содержания. За содеянное мужчинам грозит лишения свободы на срок до пяти лет ", - рассказал начальник Приморского отдела полиции Александр Коцар.

В Одессе произошла потасовка в ресторане

Как мы писали немного ранее, в Одессе произошла драка в ресторане с участием американских легионеров баскетбольного клуба "Одесса". Спортсмены принялись выяснять отношения с посетителями при помощи кулаков, и в результате одному из них разбили голову, а баскетболисту-"боксеру" распылили слезоточивый газ из баллончика в лицо.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь дракаресторан

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь