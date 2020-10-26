Шалені 90-і? В одеському ресторані сталася бійка зі стріляниною

В Одесі поліція затримала хуліганів в ресторані (колаж РБК-Україна)

В одеському ресторані сталася бійка зі стріляниною

В одному з одеських ресторанів сталася бійка зі стріляниною. У заклад прийшли хлопці та вели себе неадекватно. Персонал розповів, що вони були під дією наркотиків або п'яні. В обслуговуванні їм відмовили і тоді ті підняли скандал.

Як повідомили в ГУНП Одеської області, словесною перепалкою молоді люди не обмежилися, вони кинулися з кулаками на охоронця. Співробітник здійснив постріл із стартового пістолета і хлопці швидко втекли на автомобілі BMW. На щастя, ніхто з клієнтів ресторану не постраждав.

Поліція швидко вийшла на слід бешкетників. Молоді люди виявилися жителями Кавказу. Тепер їм світить до п'яти років за ґратами.

"Трьом фігурантам, які виявилися жителями Закавказзя у віці від 25-ти до 30-ти років, інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Їх затримали і помістили в ізолятор тимчасового утримання. За скоєне чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років ", - розповів начальник Приморського відділу поліції Олександр Коцар.

В Одесі сталася бійка в ресторані

Як ми писали трохи раніше, в Одесі сталася бійка в ресторані з участю американських легіонерів баскетбольного клубу "Одеса". Спортсмени почали з'ясовувати стосунки з відвідувачами за допомогою кулаків, і в результаті одному з них розбили голову, а баскетболісту-"боксеру" розпилили сльозогінний газ з балончика в обличчя.