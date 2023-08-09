"Шакалячий експрес": Остапчук наїхав на Єфросиніну і Дурнєва, які критикують його за "10 з 10"

Яка відповідь Остапчука

"Шановні "колеги", як же я обожнюю обговорювати з вами серйозні проблеми. Поговоримо про ваші? Бо зловтішатися й на цьому підвищувати свій рейтинг за рахунок мене, ви вмієте, але про себе так часто забуваєте, на жаль. Так не можна, ви в себе одні, тому говоріть більше про себе, а не інших", - написав Володимир.

У пості він згадав зірок, які його розкритикували за скандальну фразу у сторону жінок.

"Доросла дівчинко, а чи не ви казали, що чоловік обов’язково має більше заробляти? Чи хлопці не подивляться шоу й не почнуть комплексувати через те, що якщо мало заробляють, то їх жінка буде у цьому докоряти й обговорювати? Як у вашому випадку - на всю країну. Ніхто ж нікому нічого не зобов’язаний? Чи вам можна пару порад роздати?" - дорікнув Маші Єфросиніній Остапчук.

Дружина встала на захист Остапчука

Напередодні Володимир Дантес записав сатиричну пісеньку про висловлювання Остапчука, тому співаку також дісталось від ведучого.

"Чуєш мене, чуєш, а що то була за історія пів року тому про "У мене дитяча травма від неголених ніг вчительки" та "Волосся під пахвами - це не прикольно, це смердить"? Слово "перевзуватися" вам про щось говорить?" - написав ведучий, звертаючись до Дантеса.

Дружина Остапчука - Катерина Полтавська вступилася за свого чоловіка у соцмережах. Вона поділилася у соцмережах відео з Дантесом, аби нагадати йому, що й "він не святий" і не забував про це, перш ніж "зловтішатися над іншими".

Дружина Остапчука вступилася за чоловіка і захищає його у соцмережах (скриншот)

Також Остапчук "пройшовся" і по Олексію Дурнєву, який його розкритикував за слова "10 з 10".

"Льош, а що по твоїх оцінках дівчат, як "Тупа піз*а"? До повномасштабної війни ти у своєму шоу кожну другу нашу дівчину, так називав, а зараз, до речі, для чогось тягнеш в інфопростір росіян. Навіщо будувати на них контент? Щоб ми ніколи про них не забули?" - звернувся до Дурнєва Остапчук.

Він додав, що згадані зірки вміло його "засипають" брудом.

"Ви всі 10 з 10 у своєму вмінні зас*рати інших і не звертати увагу на себе. Такі всі святі - аж страшно. Але мені дуже приємно, що моя особиста думка й мої особисті вподобання настільки важливі для кожного з вас. А судді хто? Шакалячий експрес відправляється зі станції "Небесна канцелярія" - усім приготуватися", - написав Володимир.