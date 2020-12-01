"Шахтер" снова в Донецке: в "ДНР" сообщили о возвращении футбольного клуба

В "ДНР" рассказали о возвращении ФК "Шахтер" в Донецк
В оккупированном Донецке местную команду назвали "Шахтером" и заявили ее на зимний чемпионат "ДНР". В состав клуба вошли лучшие выпускники местных футбольных школ.
В своем первом матче "Шахтер" сыграл вничью с "Горняком" из Комсомольска. Генеральный директор команды Руслан Чередников заявил, что это тот "Шахтер", который был еще при СССР. Об этом сообщает местное издание "Донбасс-сегодня".
"Это бренд нашей республики, это бренд Донбасса. Здесь играют воспитанники уже республиканских футбольных школ. То есть - наши местные. Это тот "Шахтер", который был еще при Советском Союзе", - подчеркнул Чередников.
Стоит отметить, что данный футбольный клуб не имеет никакого отношения к "Шахтеру", который выступает в украинской Премьер-лиге.
В "ДНР" заявили о возвращении футбольного клуба "Шахтер" (видео: YouTube)
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