"Шахтар" знову в Донецьку: у "ДНР" повідомили про повернення футбольного клубу

В окупованому Донецьку місцеву команду назвали "Шахтарем" і заявили її на зимовий чемпіонат "ДНР". До складу клубу увійшли кращі випускники місцевих футбольних шкіл.

У своєму першому матчі "Шахтар" зіграв внічию з "Гірником" з Комсомольська. Генеральний директор команди Руслан Чередников заявив, що це той "Шахтар", який був ще при СРСР. Про це повідомляє місцеве видання "Донбасс-сегодня".

"Це бренд нашої республіки, це бренд Донбасу. Тут грають вихованці вже республіканських футбольних шкіл. Тобто - наші місцеві. Це той "Шахтар", який був ще при Радянському Союзі", - підкреслив Чередников.

Варто зазначити, що даний футбольний клуб не має ніякого відношення до "Шахтаря", який виступає в українській Прем'єр-лізі.

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Користувачі мережі також прокоментували цю новину.

Так, у моєму дитинстві, у дворі хлопці теж ділилися на команди уявляючи, що вони "Манчестер Юнайтед" або "Челсі". Ну що, нехай пофантазують що вони той самий "Шахтар";

Як раз будуть грати з сільськими командами Ростовської області;

Посміявся від душі. У "ДНР" немає майбутнього. У футболістів там немає майбутнього. У людей там немає майбутнього;

Ахаха, посміявся. Взагалі, звичайно, шкода людей, що там живуть і виїхати нікуди не можуть. Смішні потуги цих маргіналів, що живуть без банків, магазинів і перспектив цивілізації, поки купка найманців під наглядом РФ тероризують все населення, нічого там не світить. Що ще раз доводить, свою армію потрібно годувати, інакше чужу доведеться. Крим і Донбас тому яскравий приклад.

Нагадаємо, бойовикам "ДНР" вкололи російську вакцину від COVID-19, після чого більш ніж половина захворіли.

Раніше в "ДНР" зганьбилися черговим "прогресом".