"Шахтар" знову в Донецьку: у "ДНР" повідомили про повернення футбольного клубу

У "ДНР" розповіли про повернення ФК "Шахтар" в Донецьк
В окупованому Донецьку місцеву команду назвали "Шахтарем" і заявили її на зимовий чемпіонат "ДНР". До складу клубу увійшли кращі випускники місцевих футбольних шкіл.
У своєму першому матчі "Шахтар" зіграв внічию з "Гірником" з Комсомольська. Генеральний директор команди Руслан Чередников заявив, що це той "Шахтар", який був ще при СРСР. Про це повідомляє місцеве видання "Донбасс-сегодня".
"Це бренд нашої республіки, це бренд Донбасу. Тут грають вихованці вже республіканських футбольних шкіл. Тобто - наші місцеві. Це той "Шахтар", який був ще при Радянському Союзі", - підкреслив Чередников.
Варто зазначити, що даний футбольний клуб не має ніякого відношення до "Шахтаря", який виступає в українській Прем'єр-лізі.
"ДНР" заявили про повернення футбольного клубу "Шахтар" (відео: YouTube)
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Нагадаємо, бойовикам "ДНР" вкололи російську вакцину від COVID-19, після чого більш ніж половина захворіли.
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