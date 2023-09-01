Шахраї вигадали нову схему, щоб обкрадати українців. Ось як вона діє

В Україні шахраї придумали нову схему та активно її використовують, аби красти у громадян гроші із банківських карт.
Про те, як діє нова шахрайська схема та як від неї вберегтись, пояснюємо у матеріалі нижче.
Нещодавно жителька Чернігова заявила у кіберполіцію, що стала жертвою шахрайства. До неї зателефонували начебто "оператори" мобільного зв'язку та запропонували тимчасово безкоштовно перейти у режим роумінгу, аби залишатись на зв'язку. За їхніми словами, у місті мали бути труднощі у мережі.
Але для того, аби перейти у режим роумінгу треба було назвати код підтвердження із СМС. Жінка не запідозрила у цьому шахрайської схеми, тому назвала їм цифри, які надійшли на телефон.
Після цього шахраї отримали доступ до банківської карти, з якої зняли 48 тис. грн. А також їм відкрились усі месенджері і вони через них почали просити позичити гроші у колег та друзів потерпілої від її імені. Так вони виманили ще 3 тис. грн.
У поліції наголошують, що скоріш за все, жертвами цих шахраїв стало вже багато людей, але заявила про це тільки одна жінка.
Оператори мобільного зв'язку зазвичай не телефонують до своїх клієнтів, тим паче не просять назвати жодні коди підтвердження.
У компанії Київстар заявили, що їхні оператори можуть телефонувати тільки у випадку, коли пропонують підключення до домашнього інтернету. Але при цьому наголосили, що клієнтам не треба вказувати ніяких номерів із СМС тощо.
"Це не нова схема - просто апгрейд. Від начебто "операторів" часто телефонують", - заявив приватний детектив Руслан Болгов у коментарі Styler.
Він закликав українців бути обережними, оскільки шахраї зараз дуже активізувались і можуть використовувати навіть інформацію про збори для ЗСУ та для важкохворих.
Також Болгов поділився порадами, як можна захисти свою банківську карту від шахраїв.
"Карта має бути прив'язана до номера, наданого мобільним оператором за контрактом, тобто до паспорта. Передоплачені номери можуть бути замінені шахраями на дублікати, але на сьогодні це зробити вкрай важко через прийнятий закон, для перевипуску карти треба обов’язково надавати паспорт. Також ви можете зателефонувати оператору та поставити заборону на перевипуск картки", - пояснив експерт.
Що робити, аби не потрапити на гачок до шахраїв:
"Не проходьте ніяких голосувань і ніде не реєструйтеся за тією поштою та тим паролем, що від банкінгу чи від самої пошти. Теж саме із опитуваннями по телефону. Ви не знаєте з ким спілкуєтесь. Наприклад - оператор мобільного зв'язку просить ваші дані, кому телефонували для покращення зв'язку в вашому районі і тому подібне", - наголошує детектив.
Також дуже важливо, щоб паролі від пошти, банкінгу, соцмереж відрізнялись і були складними. Бажано, щоб вони складалися з цифр спецсимволів, великих і маленьких літер.
Якщо ви таки стали жертвою шахраїв, потрібно звертатись із заявою до кіберполіції.
Читайте також про те, що шахраї почали наживатись на загиблих військових.
Раніше ми детально розповідали про схеми шахраїв із фото поранених військових.