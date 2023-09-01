Мошенники придумали новую схему, чтобы обворовывать украинцев. Вот как она действует

Как действует новая мошенническая схема

Недавно жительница Чернигова заявила в киберполицию, что стала жертвой мошенничества. К нее позвонили якобы "операторы" мобильной связи и предложили временно бесплатно перейти в режим роуминга, чтобы оставаться на связи. По их словам, в городе должны были быть трудности в сети.

Но для того, чтобы перейти в режим роуминга, нужно было назвать код подтверждения из СМС. Женщина не заподозрила в этом мошеннической схемы, поэтому назвала им поступившие на телефон цифры.

После этого мошенники получили доступ к банковской карте, с которой сняли 48 тыс. грн. А также им открылись все мессенджеры и они через них стали просить одолжить деньги у коллег и друзей потерпевшей от ее имени. Так, они выманили еще 3 тыс. грн.

В полиции подчеркивают, что, скорее всего, жертвами этих мошенников стало уже много людей, но заявила на них только одна женщина.

Могут ли операторы звонить клиентам

Операторы мобильной связи обычно не звонят своим клиентам, тем более не просят назвать никакие коды подтверждения.

В компании "Київстар" заявили, что их операторы могут звонить по телефону только в случае, когда предлагают подключение к домашнему интернету. Но при этом подчеркнули, что клиентам не нужно указывать никаких номеров из СМС.

Ответ чат-бота компании "Київстар" (скриншот)

Как уберечься от мошенников

"Это не новая схема - просто апгрейд. От якобы "операторов" часто звонят по телефону", - заявил частный детектив Руслан Болгов в комментарии Styler.

Он призвал украинцев быть осторожными, поскольку мошенники сейчас очень активизировались и могут использовать даже информацию о сборах для ВСУ и тяжелобольных.

Также Болгов поделился советами, как можно защитить свою банковскую карту от мошенников.

"Карта должна быть привязана к номеру, предоставленному мобильным оператором по контракту, то есть к паспорту. Предоплаченные номера могут быть заменены мошенниками на дубликаты, но на сегодняшний день это сделать крайне трудно из-за принятого закона, для перевыпуска карты нужно обязательно предоставлять паспорт. Также вы можете позвонить оператору и поставить запрет на перевыпуск карты", - пояснил эксперт.

Что делать, чтобы не попасть на крючок к мошенникам:

установите пароль на смартфон и никому не давайте гаджет с финансовым номером в руки

установите на карту дневной лимит и, если возможно, ограничение на каждую транзакцию. Когда будете совершать большие покупки, то лимиты можно легко отменить

подключите к карте услугу оповещения обо всех транзакциях

заблокируйте расчеты в интернете с помощью карты и/или установите лимиты

для расчетов в интернете желательно использовать карты без привязки к кредитным линиям, можно сделать виртуальную карту

при возможности установит более высокий статус обслуживания в банке. Чем выше статус карты - тем выше степень защиты

установите запрет на выдачу любых кредитов и увеличение лимитов

включите уведомление в "Дії" обо всех запросах о вас относительно вашей кредитной истории или чаще проверяйте смс на вашем финномере

на почту поставьте двухэтапную аутентификацию (двойную защиту) обязательно, если получат доступ к почте, то по кнопке "забыл пароль" смогут получить доступ к вашим страницам и к банкингу

не переходите по незнакомым ссылкам, в банкинг заходить нужно только за вашей сохраненной ссылкой, которую вы постоянно используете, на почту может прийти фишинговая ссылка

"Не проходите никаких голосований и нигде не регистрируйтесь по той почте и тем паролем, что от банкинга или от самой почты. То же с опросами по телефону. Вы не знаете, с кем общаетесь. Например - оператор мобильной связи просит ваши данные, кому звонили по телефону для улучшения связи в вашем районе и тому подобное", - отмечает детектив.

Также очень важно, чтобы пароли от почты, банкинга, соцсетей отличались и были сложными. Желательно, чтобы они состояли из цифр спецсимволов, прописных и маленьких букв.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, нужно обращаться с заявлением в киберполицию.