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Шахраї вигадали новий спосіб дурити українців, прикриваючись Нацбанком: схема обману

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П'ятниця 30 вересня 2022 08:41
Шахраї вигадали новий спосіб дурити українців, прикриваючись Нацбанком: схема обману Українців намагаються обдурити шахраї (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Шахраї в Україні вигадали нову схему дурити українців. Тепер вони прикриваються Національним банком та його фейковим проектом з підтримки людей.

Про це громадянам країни розповіли у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

У чому полягає схема "розводу"

У соцмережах з'являються повідомлення, у яких шахраї стверджують, що Національний банк України нібито проводить благодійну акцію разом із фондом "Твоя опора". Шахраї запевняють, що всім українцям виплачується "соціально-індивідуальна виплата". Це не правда!

Як повідомили у НБУ, вони не роблять жодних соціальних виплат. Наразі НБУ проводить благодійну акцію зі збору коштів для допомоги ЗСУ. Але вона передбачає здійснення виплат.

Як діють шахраї

Злочинці пропонують перейти до шахрайського чату. Там шахраї можуть пропонувати надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж для оформлення допомоги, в результаті дані платіжної картки будуть скомпрометовані.

Також під приводом оформлення виплати зловмисники можуть просити повідомити секретну інформацію: пін-код до картки, тризначний номер зі зворотного боку картки, термін дії картки тощо.

Як не стати жертвою шахраїв

  • Ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями.
  • Ніколи і нікому не говоріть термін дії картки, CVV-код, паролі та PIN-коди!
  • Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

Як ми раніше писали, в Україні шахраї придумали нову аферу і дурять із дровами.

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