Мошенники придумали новый способ дурачить украинцев, прикрываясь Нацбанком: схема обмана

Мошенники в Украине придумали новую схему дурачить украинцев. Теперь они прикрываются Национальным банком м его фейковым проектом по поддержке людей.

Об этом гражданам страны рассказали в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

В чем состоит схема "развода"

В соцсетях появляются сообщения, в которых мошенники утверждают, что Национальный банк Украины якобы проводит благотворительную акцию вместе с фондом "Твоя опора". Мошенники уверяют, что всем украинцам выплачивается "социально-индивидуальная выплата". Это неправда!

Как сообщили в НБУ, они не производят никаких социальных выплат. В настоящее время НБУ проводит благотворительную акцию по сбору средств для помощи ВСУ. Но она не предполагает осуществление выплат.

Как действуют мошенники



Преступники предлагают перейти в мошеннический чат. Там мошенники могут предлагать предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж для оформления помощи, в результате данные платежной карты будут скомпрометированы.

Также под предлогом оформления выплаты злоумышленники могут просить сообщить секретную информацию: пин-код к карте, трехзначный номер с обратной стороны карты, срок действия карты и т.д.

Как не стать жертвой мошенников