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Шахраї в мережі: як не стати жертвою під час онлайн-шопінгу

Субота 24 лютого 2024 10:17
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Шахраї в мережі: як не стати жертвою під час онлайн-шопінгу Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Шахраї розробили багато схем, щоб обдурити користувачів в інтернеті. Однією з найбільш розповсюджених шахрайських схем є продаж неіснуючих товарів за зниженими цінами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Найчастіше шахраї максимально маскуються під добросовісних продавців. Зокрема, на ресурсах вони розміщують гарні фото товарів, швидко відповідають охочим придбати речі та залишають фейкові позитивні відгуки "покупців".

І це все задля того, щоб переконати покупців здійснити повну або часткову переплату.

Ще однією популярною у шахраїв схемою заробітку є фішинг - створення ресурсів, які зовні схожі на популярні інтернет-магазини. При спілкуванні вони переконують покупця перейти за фішинговим посиланням для оплати товару. Сплачуючи на таких сайтах, користувачі фактично передають дані банківської картки шахраям, які привласнюють гроші з рахунків громадян.

Для безпечного шопінгу кіберполіція рекомендує:

Перевіряти ресурси:

  • Купуйте та сплачуйте лише на перевірених сайтах.
  • Ретельно перевіряйте URL-адресу необхідного сайту.
  • Будьте уважні до найменших невідповідностей - це може бути фішинговий сайт.

Оплата після отримання:

  • Сплачуйте гроші після отримання товару, щоб мінімізувати ризики втрати.

Захист банківських даних:

  • Ніколи не повідомляйте нікому дані своєї банківської картки, особливо CVV-код та термін дії.

Окрема картка для онлайн-покупок:

  • Заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу.
  • Переказуйте на неї лише ту суму, що необхідна для оплати.

Безпека на платформах оголошень:

  • Обговорюйте деталі угоди лише в чаті платформи оголошень.
  • Не переходьте у сторонні месенджери, де зловмисники можуть надіслати фішингові посилання.

Перевірка сайтів онлайн-магазинів перед оплатою товару:

  • перейдіть на сервісі Кіберполіції "STOP FRAUD" або на сервіс Асоціації "ЄМА" CheckMyLink.

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