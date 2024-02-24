Шахраї в мережі: як не стати жертвою під час онлайн-шопінгу

Шахраї розробили багато схем, щоб обдурити користувачів в інтернеті. Однією з найбільш розповсюджених шахрайських схем є продаж неіснуючих товарів за зниженими цінами.

Найчастіше шахраї максимально маскуються під добросовісних продавців. Зокрема, на ресурсах вони розміщують гарні фото товарів, швидко відповідають охочим придбати речі та залишають фейкові позитивні відгуки "покупців".

І це все задля того, щоб переконати покупців здійснити повну або часткову переплату.

Ще однією популярною у шахраїв схемою заробітку є фішинг - створення ресурсів, які зовні схожі на популярні інтернет-магазини. При спілкуванні вони переконують покупця перейти за фішинговим посиланням для оплати товару. Сплачуючи на таких сайтах, користувачі фактично передають дані банківської картки шахраям, які привласнюють гроші з рахунків громадян.

Для безпечного шопінгу кіберполіція рекомендує:

Перевіряти ресурси:

Купуйте та сплачуйте лише на перевірених сайтах.

Ретельно перевіряйте URL-адресу необхідного сайту.

Будьте уважні до найменших невідповідностей - це може бути фішинговий сайт.

Оплата після отримання:

Сплачуйте гроші після отримання товару, щоб мінімізувати ризики втрати.

Захист банківських даних:

Ніколи не повідомляйте нікому дані своєї банківської картки, особливо CVV-код та термін дії.

Окрема картка для онлайн-покупок:

Заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу.

Переказуйте на неї лише ту суму, що необхідна для оплати.

Безпека на платформах оголошень:

Обговорюйте деталі угоди лише в чаті платформи оголошень.

Не переходьте у сторонні месенджери, де зловмисники можуть надіслати фішингові посилання.

Перевірка сайтів онлайн-магазинів перед оплатою товару: