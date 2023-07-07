Шахраї обчистили рахунки українців на 17 мільйонів гривень: як захистити свої заощадження

У Києві правоохоронці затримали групу зловмисників, які за допомогою фішингу викрали 17 мільйонів гривень з банківських карток українців. Крім того, вони вирощували та продавали марихуану.
Про це повідомляє поліція Києва.
Головна задача зловмисників полягала в тому, щоб заволодіти чужими коштами з рахунків фізичних та юридичних осіб шляхом втручання в роботу системи інтернет-банкінгу.
Для цього злодії розповсюдили програмний засіб та здійснили перевипуск SIM-карти. Таким чином і отримували доступ до карток українців.
Після цього зловмисники переказували гроші з рахунків громадян так званим "дропам". Потім кошти знімали з рахунків та ділили між усіма членами злочинної організації. Попередньо, встановлена сума збитків становить 17 мільйонів гривень.
Очолив злочинне угруповання 36-річний киянин. Він також "найняв" ще 11 осіб, які фактично стали його спільниками. Усіх фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України.
А під час обшуків у помешканнях виявилося, що шахраї мали й інше джерело "заробітку" - вирощування та продаж канабісу.
Тепер усім причетним до справи загрожу до 12 років позбавлення волі.
Знахідки правоохоронців під час обшуків у квартирі зловмисників (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Банк ніколи не просить продиктувати ПІН-код або переслати його в повідомленні куди-небудь! Якщо представник банку просить вас надати таку інформацію, будьте впевнені, що ви спілкуєтеся з шахраєм.
Якщо ви отримуєте SMS із повідомленням про те, що виграли велику кількість грошей, проте для отримання вам потрібно щось сплатити, не вірте. Це шахраї. Заволодівши коштами, вони заблокують ваш номер, і більше ви їх не знайдете.
Якщо ви часто купуєте через інтернет в незнайомих продавців, краще використовувати післяплату. А якщо ви платите на перевірених сайтах інтернет-гігантів, використовуйте інтернет-картку.
Користуйтеся карткою в надійних банкоматах. А коли знімаєте гроші, прикривайте клавіатуру під час введення ПІН-коду чи використовуйте послугу зняття без картки. У разі оплати в супермаркетах використовуйте безконтактну оплату та не передавайте картку в руки касирові під час розрахунків.
До слова раніше ми детально розповіли, як шахраї можуть заволодіти грошима через банкомат.