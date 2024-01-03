Шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди. Як вберегти свій гаманець

Сканувати QR-коди може бути небезпечно. Шахраї та кіберзлочинці навчилися використовувати їх для крадіжки персональних даних і навіть грошей користувачів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про шахрайські схеми та як від них вберегтися.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Cybernews, SpeedGuide, TechNewsWorld.
Останнім часом організації та компанії застерігають користувачів від бездумного сканування QR-кодів, адже злочинці навчилися використовувати цей інструмент у власних цілях.
QR-коди використовують, зокрема, для здійснення фішингових атак.
Згідно з інформацією Федеральної торгової комісії США, під час сканування шахрайського QR-коду можна:
За словами Керна Сміта з компанії Zimperium, що спеціалізується на розробці систем мобільної безпеки, нині спостерігається "експоненціальне зростання цілеспрямованих атак на мобільні пристрої, багато з яких - фішингові".
"QR-фішинг або Quishing є потужним вектором атаки для зловмисників, оскільки вони можуть широко використовувати QR-коди тоді як більшість корпоративних антифішингових систем не пристосовані для сканування QR-кодів", - пояснив експерт.
Шахрайські QR-коди практично нічим не відрізняються від звичайних (ілюстративне фото: Рixabay)
Використання QR-кодів є зручним інструментом для безконтактного доступу до послуг чи їхньої оплати. Так можна, наприклад, відвідувати веб-сайти, переглядати меню в ресторанах або ж завантажувати необхідні програми.
Водночас зловмисники викрадають облікові дані, заражають мобільні пристрої шкідливим ПЗ і вдираються в корпоративні системи.
На шахрайські QR-коди можна натрапити, зокрема:
Такі QR-коди найчастіше пропонують користувачеві перейти за фейковим посиланням (дуже схожим на справжнє) на той чи інший "офіційний" сайт і здійснити необхідні шахраям дії (поділитися персональними даними, сплатити послугу і т.ін.).
Зберігати пильність варто навіть паркуючи машину (ілюстративне фото: Рixabay)
Експерти радять користувачам бути обережними й під час сканування того чи іншого QR-коду зважати на низку нюансів:
Насамкінець, можна встановити спеціальне ліцензійне антивірусне програмне забезпечення з вбудованою функцією сканування QR-кодів.
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