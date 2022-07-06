Шаг к объединению? УПЦ МП может разрешить верующим молиться в церквях ПЦУ

Что обсудили представители ПЦУ и УПЦ МП

Один из участников встречи, священник ПЦУ Андрей Дудченко в своем Facebook рассказал, что диалог между духовенством разделенных юрисдикций длился более трех часов.

"Было предложено высказаться прежде всего о том, что у нас есть общее. Понятно, что общего у нас гораздо больше, чем того, что разделяет", - рассказал священник.

По его словам, представители обеих религиозных конфессий пришли к согласию, что у них:

общая вера, общая богословская, литургическая и каноническая традиции

общая история (хоть кое-где и есть разногласия в оценке определенных событий по истории)

единое понимание деструктивной позиции российского патриархата, который поддержал войну против Украины

При этом, говорит Дудченко, есть "много общих проблем".

"Все мы выходцы из РПЦ. Все мы испытываем недостаток образования духовенства и епископата. Нашим церквям присуща "византийщина" в плане чрезмерного акцентирования ритуала, различных игрушек и атрибутов власти и авторитета", - написал он.

"Нам нужно изучать и возрождать киевскую традицию - и в литургике, и в церковном искусстве и архитектуре, и в канонической традиции выборности духовенства и епископата", - добавил отец Андрей.

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Встреча представителей ПЦУ и УПЦ МП (фото: facebook.com/a.dudchenko)

Чего ждать прихожанам

Уже в ближайшее время священники обеих конфессий должны "отказываться от языка вражды по отношению друг к другу".

Кроме того, на встрече в Софии Киевской было предложено отказаться от "позорной и антиканонической практики перекрещиваний".

"Священники-участники со стороны УПЦ согласились, что они лично признают таинства в ПЦУ", - говорит Дудченко.

Следующим же шагом может быть открытое провозглашение того, что верующие могут свободно посещать храмы и участвовать в богослужениях обеих юрисдикций.

Почему это важно

Указанные выше два пункта являются достаточно важными. Ведь именно из-за таких "оказий" УПЦ МП неоднократно попадала в скандалы.

В частности, часто священники МП отказывались отпевать украинских воинов ВСУ, которые были прихожанами КП или ПЦУ. И не только воинов.

Например, несколько лет назад в Запорожье поп Московского патриархата не захотел отпевать и хоронить погибшего двухлетнего ребенка, ссылаясь на якобы каноны УПЦ, согласно которым крещение ребенка в (тогда еще) УПЦ КП не является действительным.

И это не единственный случай, когда батюшки не признавали крещение и другие Святые Тайны так называемых "раскольнических" церквей (ПЦУ, УАПЦ и УПЦ КП).

Также не следует забывать о поведении батюшек Почаевской Лавры, на которых верующие ПЦУ регулярно жаловались из-за того, что московские монахи не пускают их к святыне. Известны даже случаи, когда попы силой изгоняли из лавры людей лишь из-за того, что те "не такой веры"...

Теперь есть надежда на то, что подобных позорных ситуаций в Украине не будет.

Почему не все священники УПЦ МП перешли в ПЦУ

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний регулярно призывает духовенство и общины МП переходить в ПЦУ. И этот процесс активно движется. Хотя и не так быстро, как того бы хотелось.

Почему? Отец Андрей Дудченко делится своими наблюдениями и говорит, что "кое-кто из них был бы рад присоединиться, но не является настоятелем на приходе или в монастыре".

Кроме того, некоторые священники УПЦ МП "не в восторге от того, как ведут себя некоторые представители ПЦУ, и поэтому тоже не спешат".

"Некоторые считают ПЦУ слишком политизированной. А еще ценит собственную субъектность в УПЦ и опасается, что в ПЦУ будут "чужими", - объясняет Дудченко.