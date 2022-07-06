Шаг к объединению? УПЦ МП может разрешить верующим молиться в церквях ПЦУ

В Софии Киевской состоялась встреча духовенства ПЦУ и УПЦ. Это произошло почти через месяц после того, как Украинская православная церковь Московского патриархата объявила о независимости от РПЦ.
Чем важна эта встреча и что может измениться в православной жизни украинцев - читайте далее в материале Styler.
Один из участников встречи, священник ПЦУ Андрей Дудченко в своем Facebook рассказал, что диалог между духовенством разделенных юрисдикций длился более трех часов.
"Было предложено высказаться прежде всего о том, что у нас есть общее. Понятно, что общего у нас гораздо больше, чем того, что разделяет", - рассказал священник.
По его словам, представители обеих религиозных конфессий пришли к согласию, что у них:
При этом, говорит Дудченко, есть "много общих проблем".
"Все мы выходцы из РПЦ. Все мы испытываем недостаток образования духовенства и епископата. Нашим церквям присуща "византийщина" в плане чрезмерного акцентирования ритуала, различных игрушек и атрибутов власти и авторитета", - написал он.
"Нам нужно изучать и возрождать киевскую традицию - и в литургике, и в церковном искусстве и архитектуре, и в канонической традиции выборности духовенства и епископата", - добавил отец Андрей.
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Встреча представителей ПЦУ и УПЦ МП (фото: facebook.com/a.dudchenko)
Уже в ближайшее время священники обеих конфессий должны "отказываться от языка вражды по отношению друг к другу".
Кроме того, на встрече в Софии Киевской было предложено отказаться от "позорной и антиканонической практики перекрещиваний".
"Священники-участники со стороны УПЦ согласились, что они лично признают таинства в ПЦУ", - говорит Дудченко.
Следующим же шагом может быть открытое провозглашение того, что верующие могут свободно посещать храмы и участвовать в богослужениях обеих юрисдикций.
Указанные выше два пункта являются достаточно важными. Ведь именно из-за таких "оказий" УПЦ МП неоднократно попадала в скандалы.
В частности, часто священники МП отказывались отпевать украинских воинов ВСУ, которые были прихожанами КП или ПЦУ. И не только воинов.
Например, несколько лет назад в Запорожье поп Московского патриархата не захотел отпевать и хоронить погибшего двухлетнего ребенка, ссылаясь на якобы каноны УПЦ, согласно которым крещение ребенка в (тогда еще) УПЦ КП не является действительным.
И это не единственный случай, когда батюшки не признавали крещение и другие Святые Тайны так называемых "раскольнических" церквей (ПЦУ, УАПЦ и УПЦ КП).
Также не следует забывать о поведении батюшек Почаевской Лавры, на которых верующие ПЦУ регулярно жаловались из-за того, что московские монахи не пускают их к святыне. Известны даже случаи, когда попы силой изгоняли из лавры людей лишь из-за того, что те "не такой веры"...
Теперь есть надежда на то, что подобных позорных ситуаций в Украине не будет.
Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний регулярно призывает духовенство и общины МП переходить в ПЦУ. И этот процесс активно движется. Хотя и не так быстро, как того бы хотелось.
Почему? Отец Андрей Дудченко делится своими наблюдениями и говорит, что "кое-кто из них был бы рад присоединиться, но не является настоятелем на приходе или в монастыре".
Кроме того, некоторые священники УПЦ МП "не в восторге от того, как ведут себя некоторые представители ПЦУ, и поэтому тоже не спешат".
"Некоторые считают ПЦУ слишком политизированной. А еще ценит собственную субъектность в УПЦ и опасается, что в ПЦУ будут "чужими", - объясняет Дудченко.
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