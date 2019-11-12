Сгорите со мной: в Киеве парень устроил самосожжение в зале игровых автоматов

В Киеве мужчина решил провести акт самосожжения. Инцидент произошел в зале игровых автоматов на ул. Попудренко, 9а, в Дарницком районе. Об этом передает "Информатор".

Ночью 12 ноября молодой человек зашел в помещение "Лото Золото" с жидкостью для розжига костра, облил себя и поджег.

Отмечается, что мужчина в возрасте около 25 лет также намеревался не только свести счеты с собственной жизнью, но и убить других - в это время в зале находились администратор и один посетитель. Так, перед тем, как себя поджечь, неадекват воскликнул: "Сейчас вы сгорите вместе со мной".

В Киеве мужчина устроил акт самосожжения в зале игровых автоматов (Фото: kiev.informator.ua)

К счастью, объятого пламенем самоубийцу удалось вовремя спасти - огонь потушили. После этого сразу вызвали полицию и "скорую".

Ожоги, которые получил пострадавший, оказались несерьезными.

Суицидник находился в неадекватном состоянии, объяснить свои действия он отказался.

Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.