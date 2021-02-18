Сгорела даже форма: украинцев просят помочь полицейскому с маленьким ребенком

Украинцев просят помочь полицейскому с Волыни Игорю Мелюху, у которого сгорел дом. В результате трагедии без крыши над головой осталась вся семья правоохранителя.

Сообщение о происшествии с просьбой о помощи неравнодушных опубликовали на Facebook -странице Национальной полиции Украины.

Это все, что осталось от дома (фото: facebook.com/UA.National.Police)

"Дорогие друзья, просим о вашей помощи и поддержке! В семье полицейских офицеров общин Волыни случилась беда. У нашего коллеги, полицейского офицера общины Головненской ТГ, капитана полиции Игоря Мелюха сгорел дом в селе Згораны. Без крыши над головой остались пять человек: Игорь с женой, маленьким ребенком и его отец с мамой", - говорится в сообщении.

В Нацполиции призывают помочь "отличному полицейскому, коллеге, другу, соседу, просто хорошему человеку Игорю Мелюху, ведь сгорело практически все, даже форменная одежда". И заранее благодарят неравнодушных.

Номер карты ПриватБанка для помощи: 5168 7574 0365 1997 (Мелюх Татьяна Александровна).

Игорь Мелюх (фото: facebook.com/policevolyn)