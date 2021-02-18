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Згоріла навіть форма: українців просять допомогти поліцейському з маленькою дитиною

Новость на русском → Волинь, Четвер 18 лютого 2021 12:56
Згоріла навіть форма: українців просять допомогти поліцейському з маленькою дитиною Українців просять допомогти родині поліцейського (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Українців просять допомогти поліцейському з Волині Ігореві Мелюху, у якого згорів будинок. В результаті трагедії без даху над головою лишилася вся родина правоохоронця.

Допис про надзвичайну подію з проханням про допомогу небайдужих опублікували на Facebook-сторінці Національної поліції України.

Згоріла навіть форма: українців просять допомогти поліцейському з маленькою дитиноюЗгоріла навіть форма: українців просять допомогти поліцейському з маленькою дитиноюЗгоріла навіть форма: українців просять допомогти поліцейському з маленькою дитиною

Це все, що лишилося від будинку (фото: facebook.com/UA.National.Police)

"Дорогі друзі, просимо про вашу допомогу та підтримку! У родині поліцейських офіцерів громад Волині трапилась біда. У нашого колеги, поліцейського офіцера громади Головненської ТГ, капітана поліції Ігоря Мелюха згорів будинок, що в селі Згорани. Без даху над головою залишилось п’ятеро людей: Ігор з дружиною, маленькою дитиною та його батько з мамою", - йдеться у дописі.

У Нацполіції закликають допомогти "хорошому поліцейському, колезі, другу, односельцю, просто гарній людині Ігореві Мелюху, адже згоріло практично все, навіть формений одяг". І заздалегідь дякують небайдужим.

Номер картки ПриватБанку для допомоги: 5168 7574 0365 1997 (Мелюх Тетяна Олександрівна).

Згоріла навіть форма: українців просять допомогти поліцейському з маленькою дитиною

Згоріла навіть форма: українців просять допомогти поліцейському з маленькою дитиною

Ігор Мелюх (фото: facebook.com/policevolyn)

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