Когда сформируется коллективный иммунитет от COVID-19: названа точная дата

Когда сформируется коллективный иммунитет от коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Эксперт поделился прогнозом

Коллективный иммунитет формируется в популяции, когда большая часть населения является привитой либо переболевшей. Передача инфекции прерывается и снижается уровень носительства соответствующего возбудителя.

Украинский иммунолог Олег Назар утверждает, что иммунитет от коронавируса у человечества сформируется не ранее чем через 3-5 лет, что противоречит прогнозам, которыми эксперты обнадеживали ранее. Об этом информирует издание ОBOZREVATEL.

По словам врача, коллективный иммунитет от COVID-19 формируется практически как иммунитет против гриппа. То есть три года по миру ходит один штамп, к которому люди становятся нечувствительными, а после приходит другой.

"Так же будет с коронавирусом, нужно 3-5 лет, чтобы у 75-78% человечества возник иммунитет. Если человек не переболел в любой форме (легкой, средней, тяжелой) - иммунитет не сформируется", - заметил иммунолог.

Бывают ситуации, когда человек вакцинируется и все равно болеет 5-10 раз. Это напрямую связано с тем, что часть населения не имеет активного иммунитета и антитела не вырабатываются в достаточном количестве.

"Таких людей вообще не много, 30-28%. Во всех остальных, кто переболел, формируется иммунная память и повторное заражение уже безопасно. Но уровень коллективного иммунитета в Украине от коронавируса пока очень мал", - подытожил Олег Назар.

К слову, у большинства заболевших коронавирусом 2020 ‎наблюдаются легкие либо умеренные ‎симптомы, а выздоровление происходит без ‎специфического лечения.

Напомним, что врач развенчала страшный миф о COVID-19.

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