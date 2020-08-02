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Комаровский назвал эффективный препарат от коронавируса: действительно действенно

Воскресенье 02 августа 2020 12:25
Комаровский назвал эффективный препарат от коронавируса: действительно действенно
Евгений Комаровский рассказал, чем вылечить коронавирус
Автор: Дарья Русина

Евгений Комаровский поделился ценной информацией

Евгений Комаровский озвучил свое мнение по поводу эффективности препаратов, которые используются при коронавирусе 2020. Соответствующим мнением доктор поделился в своем блоге.

Он заявил, что такое лекарство как "Ремдесивир" - единственное, эффективность которого относительно доказана. При этом, стоит отметить тот момент, что цена препарата кусается. Врач отметил, что данное средство очень дорогое и дефицитное.

"Сегодня есть только один препарат, по поводу которого относительно действия при коронавирусе более-менее серьезно доказана его эффективность - "Ремдесивир". Он дефицитен, очень сильно дорог", - заявил доктор.

Также Комаровский добавил, что препаратов с доказанной эффективностью при вирусных инфекциях очень мало, и они достаточно специфичны. То есть универсальных таблеток от коронавируса нет.

Даже если вы найдете подходящее лекарство - стоить оно будет достаточно дорого. "Все эти так называемые "противовирусные" препараты - копеечные, а иногда и не очень, которые типа "повышают иммунитет" и надо при любом "чихе" их пить, - это "развод", - подытожил эксперт.

Лучший способ избежать коронавируса - начать соблюдать правила предосторожности. Чаще мойте руки, не забывайте про маски в общественных местах, ведите здоровый образ жизни.

Напомним, что Комаровский назвал возможные плюсы COVID-19.

Мы писали, что названа самая безопасная страна после отмены мер по борьбе с COVID-19.

А также о том, что врач рассказала, как пережила две волны коронавируса.

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