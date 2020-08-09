Коли сформується колективний імунітет від COVID-19: названа точна дата

Коли сформується колективний імунітет від коронавірусу (колаж РБК-Україна)

Експерт поділився прогнозом

Колективний імунітет формується в популяції, коли велика частина населення є прищепленою або перехворівшою. Передача інфекції переривається та знижується рівень носійства відповідного збудника.

Український імунолог Олег Назар стверджує, що імунітет від коронавірусу у людства сформується не раніше ніж через 3-5 років, що суперечить прогнозам, якими експерти обнадіювали раніше. Про це інформує видання ОBOZREVATEL.

За словами лікаря, колективний імунітет від COVID-19 формується практично як імунітет проти грипу. Тобто три роки по світу ходить один штамп, до якого люди стають нечутливими, а потім приходить інший.

"Так само буде з коронавірусом, потрібно 3-5 роки, щоб у 75-78% людства виник імунітет. Якщо людина не перехворіла у будь-якій формі (легкій, середній, важкій) - імунітет не сформується", - зазначив імунолог.

Бувають ситуації, коли людина вакцинується і все одно боліє 5-10 разів. Це безпосередньо пов'язано з тим, що частина населення не має активного імунітету й антитіла не виробляються в достатній кількості.

"Таких людей взагалі не багато, 30-28%. У всіх інших, хто перехворів, формується імунна пам'ять і повторне зараження вже проходить безпечно. Але рівень колективного імунітету в Україні від коронавірусу поки що дуже малий", - підсумував Олег Назар.

До речі, у більшості хворих коронавірусом 2020 спостерігаються легкі або помірні симптоми, а одужання відбувається без специфічного лікування.

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