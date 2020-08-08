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Безработица в Украине 2020: что будет дальше, неутешительный прогноз экспертов

Суббота 08 августа 2020 12:55
Безработица в Украине 2020: что будет дальше, неутешительный прогноз экспертов
Безработица в Украине 2020 (фото: РБК-Украина)

Экономисты считают, что ситуация с безработицей продолжит ухудшаться

Уровень безработицы определяется процентным отношением количества безработных к общей численности экономически активного населения в некий период. И по прогнозам экономистов, безработных в Украине до конца года станет значительно больше, передает ТСН.

В НБУ прогнозируют уровень безработицы порядка 10 процентов. И это в лучшем случае. В дальнейшем эта цифра может удвоится, потому что речь идет о прямой и скрытой безработице.

Прямая - это когда работника увольняют с содержанием всех юридических процедур, а вот скрытая предусматривает то, что работников просят взять неоплачиваемый отпуск.

Порой скрытая безработица означает, что работник дает согласие на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, поскольку не может найти другую работу с полной занятостью.

Действующие сегодня государственные программы по поддержке занятости не в состоянии снизить темпы роста безработицы. Женщины и молодые люди - категории занятых, которые больше других пострадают от коронакризиса.

Количество отработанных человеко-часов в первые три месяца пандемии COVID-19 сократилось в десять раз по сравнению с первыми тремя месяцами финансового кризиса двенадцатилетней давности.

Из-за пандемии коронавируса многие предприятия были вынуждены на неопределенное время прекратить работу. Никто точно не может сказать сколько продлится коронакризис и каковы будут последствия.

Напомним, что украинцам рассказали, когда и как появится коллективный иммунитет к COVID-19.

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